美國人自豪感創新低 只有45%感覺自豪

2019-07-03 17:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合2日電



民眾準備慶祝國慶日之際，蓋洛普(Gallup)2日公布的民調卻指出，自從蓋洛普2001年調查美國成人對美國的自豪感以來，美國人自豪感再創新低，只有不到一半的成人認為當美國人是極度自豪的事情。

美國人對國家的自豪感在21世紀逐步降低，2018年甚至跌至47%，今年則再跌至45%。

在今年的新調查中，70%美國成人為身為美國人感到自豪，但對美國感到「極度自豪」的國人已連續第二年未達半數。

2001年尚未發生恐怖攻擊之前，蓋洛普民調發現87%民眾對美國感到驕傲，更有55%民眾感到極度自豪；在2001年9月11日雙子星大樓倒塌後美國人自豪感驟升，愛國程度在2002年到2004年達到最高，分別有69%和70%的國人表示，對身為美國人極度自豪。

在新調查中，民主黨人的極度自豪感降至新低；只有22%民主黨人感到到極度自豪，這是2016年川普贏得總統選舉之前的一半數字。

根據蓋洛普，共和黨人極度自豪的數字則為76%，雖比2003年最高點減少10個百分點，但共和黨人的極度自豪感從未低於68%，就連前總統歐巴馬任內也是如此。

在這份新研究中，41%獨立選民對美國感到極度自豪，創下新低，這也是獨立選民對國家自豪程度首次低於共和黨人。

今年調查中涵蓋一個問題，詢問民眾對美國社會中哪些方面最感到驕傲。

91%民眾對美國科學成就感到驕傲，幾乎也有一樣多的民眾(89%)對美軍自豪，85%民眾認為美國文化與藝術也讓他們引以為傲。大多數民眾對美國經濟、運動成就以及種族、族裔背景與宗教的多元性感到自豪。

不過根據蓋洛普新民調，只有32%的受訪者對美國政治體制感到驕傲。

蓋洛普於6月3到16日隨機抽樣訪問1015名成人，誤差值為四個百分點。