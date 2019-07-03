川普演說貴賓證送金主 民主黨大反彈

2019-07-03 17:05 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



川普總統將在林肯紀念堂前面發表國慶日演說，林肯紀念堂已開始布置。 (美聯社) 分享 facebook 白宮正在向共和黨金主分贈川普總統7月4日林肯紀念堂國慶演說貴賓通行證，民主黨議員為此質疑白宮計畫中的國慶活動，是否違反聯邦道德規範。

共和黨全國委員會2日證實，它們的確收到一些川普演說通行證，並指這是總統活動的標準作法；川普將此國慶活動定調為「向美國致敬」，除了發表演說，還有閱兵及盛大煙火表演。白宮除了發貴賓證給共和黨金主，還發給聯邦政府高層主管，讓他們自由分送入場證。

哈芬登郵報（Huffpost）1日最先報導發貴賓證給共和黨金主一事，指此舉加深了府會緊張關係，國會議員要求政府提供活動開銷核算。

參議院撥款內政、環境及相關機構小組委員會參議員烏達爾(Tom Udall)說：「從沒見過這種事。不該用納稅人的錢來支付政治活動。」

烏達爾兩周前與另兩位民主黨參議員要求代理內政部長伯恩哈特（David Bernhardt）就國慶活動花費事宜做出全面說明，卻未獲回應。

「這是川普政府典型的相應不理。但我們會召開聽證會烤問政府，到底花了多少錢以及錢從哪裡來。」烏達爾說，要怎麼花錢須經國會同意，政府機關不能任意獨行。

眾議院內部撥款小組委員會主席麥克倫(Betty McCollum)發言人也表示，麥克倫將以主席身分要求提供與這項活動有關完整開銷報告。

白宮多年來舉辦白宮聖誕節開放活動、春秋兩季花園之旅，都會派送門票；但今年在國家廣場舉行的國慶活動堪稱首見，因為總統傳統上並不參加過國慶慶祝活動。

非營利組織「競選法律中心」（Campaign Legal Center）聯邦改革主管布蘭登．費雪（Brendan Fischer）表示，把數量有限的總統演說貴賓證發給黨派金主，可能不違反聯邦道德法，但這麼做「看來確實很糟」。

費雪說，在國慶日限制公眾進出平日開放的林肯紀念堂，卻發通行證給有錢的黨派金主，「擺明我們的政治制度有利富人和關係好的人。」

費雪指出，聯邦撥款法禁止將公共資金用於政治目的；因此，川普在演講中說了什麼，是問題關鍵，「如果他提到2020年總統參選者或與競選相關的民意調查，川普連任競選組織可能得拿錢出來，還給財政部。」