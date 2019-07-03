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國慶日閱兵? 但華盛頓馬路無法負荷戰車

2019-07-03 17:03世界日報 編譯劉煥彥／綜合2日電

華府國慶日的慶祝活動已大致就緒，在原先公布的軍機低空飛過之外，現在還將加上兩輛美軍現役主力的M1艾布蘭戰車、兩輛M2布萊德雷步兵戰鬥車、一輛M88裝甲救濟車，甚至還有二次世界大戰時期的M4薛曼戰車(Sherman tanks)，這些裝備已陸續抵達。

但與外界預期不同的是，新曝光的各式戰甲車輛並非有如閱兵一般，將以分列式通過慶祝會場前，而單純只是靜態展示，因為首都華盛頓馬路與橋樑無法負荷這些車輛的重量，且即使如此都已經讓軍方大傷腦筋。

有線電視新聞網(CNN)等媒體報導，在此之前已知的國慶日慶祝活動，軍方參與部分都是由空中兵力低空飛過華府上空，包括空軍B-2隱形轟炸機與F-22主力戰機、海軍藍天使特技飛行小組(Blue Angels)與F-35匿蹤戰鬥機，以及時常擔任空軍一號專機的VC-25總統座機。

川普1日在白宮說：「我會在這裡說幾句話，天上會有飛機飛過，是全世界最棒的戰鬥機，還會有一些坦克在外面駐紮。我們有一些很棒的軍事裝備，全新的，我們很驕傲有這些。」

他也提到，屆時將有「全新的薛曼坦克，以及全新的艾布蘭坦克」，只是需要小心處理，因為馬路無法承載重型坦克。

為了降低今年國慶日的慶典費用，預計參加的軍方樂儀隊與飛機，大多是徵調華盛頓周邊的軍事單位。

但讓國防部頭大的是，陸軍沒有在華府派駐裝甲車或坦克，因此需要從其他州的營區以火車裝載戰甲車輛，到了華盛頓後再由拖板車或聯結車載運至指定地點，而不是讓坦克直接在馬路上行駛。

報導指出，其實川普原本希望在去年11月退伍軍人紀念日在華府舉行閱兵，但由於預估經費高達數千萬元而取消；惟川普仍將閱兵成本高昂的矛頭，指向華府地方官員。

去年8月川普撤回上述計畫時，他曾發推文說：「如果花費大幅下降，或許我們明年能在華盛頓特區來點什麼。現在，我們可以買更多戰鬥機！」

華盛頓川普國慶

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