煙火史上最大戰機飛越華府 川普預告國慶戰車上街

2019-07-03 17:02 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合2日電



華府工作人員正在國家廣場大草坪四周插上國旗，迎接國慶日。 (歐新社) 分享 facebook 川普總統顯然對4日的國慶慶祝活動充滿期待，2日再度宣稱國慶慶典將有戰車上街，還說煙火規模將是史上最大，華盛頓特區機場也將在戰機飛掠華府上空，和煙火施放時兩度關閉；不過，華府市議會則批評川普把國慶儀式政治化，考量路面承受力，要求參演戰車限重。

繼1日在白宮宣揚4日當天要展示的軍備後，川普2日又推文寫道，「4日華府大日子，向美國致敬，國防部與偉大的軍事領袖，對於展現給美國人民看等事情相當興奮，世上最強且最先進的軍備；難以置信的飛機編隊低空飛行和最大的煙火！」

雷根華盛頓國家機場將在美東時間4日下午6點15分到7點45分關閉，讓軍機飛過華府上空；另配合國慶煙火施放活動，該機場跑道將在同日晚間9點整到9點45分關閉。

今年華府將迎來盛大的煙火，圖為去年國慶華盛頓紀念碑煙火。(美聯社) 分享 facebook

軍方感謝當局認可，但部分軍事人員擔心國慶活動變成政治戲碼；川普屢次強調，軍力是美國權力和世界影響力的主要象徵。

白宮官員試圖緩和各界疑慮，稱川普計畫在國家廣場(National Mall)西端的林肯紀念堂(Lincoln Memorial)發表愛國演說，是「向美國致敬」(Salute to America)活動的一部分。

白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)表示，演說內容涵蓋國家、軍事、民主、愛國主義、成功創造許多工作機會，以及對退伍軍人的照顧。

川普1日表示，他的演講會在所有美國人心中引起共鳴，批評民主黨無法解決事先存在的情況，痛罵民主黨的健康照護體系「摧毀」這個國家。

川普2017年應邀出席法國國慶「巴士底日」(Bastille Day)壯觀的閱兵活動後，就想比照辦理，但當年因經費問題而作罷；今年他矢言讓戰車開上華府街頭，引起華府市議會和官員強烈反對。

華府市議會轉載國防部2018年的備忘錄，推文寫道「已經說過，再說一次：戰車，但不要坦克」；該備忘錄建議只能讓有輪子的戰車上街頭，且要限重60噸，才不會破壞街道路面。

當天飛掠天際的戰機有「海軍藍天使」(Navy Blue Angels)和F-35閃電二式戰鬥機等。