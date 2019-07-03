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日本九州暴雨下不停！鹿兒島等三縣撤離124萬人

藉美國慶日典禮大秀軍力 閱兵用戰車已抵華府

2019-07-03 14:57中央社 華盛頓2日綜合外電報導

美國4日迎國慶日，由於屆時將舉行閱兵儀式彰顯美國軍力，華府今已可見運輸列車上載著戰車，民主黨人士則稱總統川普可能將慶典變成競選連任造勢大會，讓今年的慶典頗具爭議。

外界對儀式成本和活動調性抱疑之際，白宮官員表示，川普4日在華府林肯紀念堂（Lincoln Memorial）前發表的演講，會避談政治，並緊扣愛國主題。

路透社攝影記者拍到今晨平車載拖車上放著現代M1艾布蘭戰車（M1 Abrams tanks）和其他裝甲車輛，意味著軍事火力將成活動焦點，與以往年度紀念1776年獨立宣言（Declaration of Independence）的方式有顯著差異。

數十年來，美國總統在國慶活動期間都保持低調，數以千百計的民眾通常也會在此時聚集華府國家廣場（National Mall），觀賞音樂會和國慶煙火。

今年，川普預計在「向美國致敬」（Salute ToAmerica）國慶活動講話，活動還會有軍樂隊、美國海軍藍天使（Blue Angel）和總統專機空軍一號（AirForce One）飛越典禮上空。

國會民主黨人質疑川普會將這場不分黨派的愛國慶典，變成由納稅人資助的造勢活動。

白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）告訴福斯財經新聞網（Fox Business Network）：「這完全是一派胡言。這（活動）是在向美國致敬。總統不會讓它沾染政治色彩。」

國慶川普民主黨

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