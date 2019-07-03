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美海豹部隊長被控殺IS戰俘 案情逆轉獲判無罪

2019-07-03 13:08中央社 洛杉磯2日綜合外電報導

戰功彪炳的美國海軍海豹部隊隊員蓋拉格，被控派遣伊拉克期間犯下殺害一名青年戰俘罪行，是這起在聖地牙哥審理2週的戰爭罪案對他最嚴厲的指控，然而，蓋拉格今天獲判無罪。

40歲的蓋拉格（Edward Gallagher）被控2017年派駐伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）時，將一名遭俘虜且受傷的伊斯蘭國（IS）少年割喉致死，並企圖狙殺2名受傷平民，包括一名女學生和一名老人。

路透社報導，7人組成的陪審團審議了約9小時後，於軍事法庭宣布對特別行動負責人蓋拉格作出判決。蓋拉格在伊拉克和阿富汗作戰經驗豐富，是部分美國人心目中的戰爭英雄，此案甚至曾引起美國總統川普關注。

川普5月對美軍被依戰爭罪起訴的情況表達關切。「紐約時報」當時報導，川普已要求彙整檔案，準備特赦數名被控戰爭罪或因戰爭罪遭起訴的軍方人士，其中就包括蓋拉格。

另外，蓋拉格遭控對伊拉克平民犯下的兩項謀殺未遂罪名也不成立，他只有因為在IS戰俘屍首旁拍照遭到定罪。

蓋拉格最高可被判處4個月有期徒刑，不過，由於他已服刑9個月，這也意味著他在今天判決結束後，即能重獲自由之身。

法新社報導，蓋拉格的律師之一帕拉托雷（Timothy Parlatore）在法院外告訴記者，陪審團裁定他「的謀殺指控無罪、持刀傷人無罪、開槍射人無罪，這些全都無罪，有罪的是（和屍體）拍照」。

一名目擊證人先前招認自己才是奪走IS戰俘性命者，而非被告，使得檢方在偵辦此案時受挫。

戰爭伊拉克川普ISIS伊斯蘭國

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