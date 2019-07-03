美獨立建國星條旗惹爭議 Nike撤回引發爭議運動鞋款
美國國慶日（4日，獨立紀念日）即將到來之際，Nike撤回引發爭議的一款繡有美國獨立戰爭時期旗幟鞋款，並辨稱此決定是避免能引起無意的冒犯。該旗幟因近來被一些極右團體運用，產生其他象徵意涵，Nike採用受到部分人士批評，因而決定下架。
這面旗幟由以圍成圓圈的13顆白星代表當時北美13殖民地於左上，是1776年懸掛在費城的第一面星條旗。不過由於當時的美國大部分地區仍存在黑奴制度，彭博報導，強調這面以縫製者Besty Ross為名的旗幟，被批評喚起黑奴時期記憶，再加上此旗被激進團體用來做為支持想法與主張的標誌，Nike先是採用後又收回，重啟了文化戰爭的裂痕。
Nike表示決定召回不賣此鞋款，是不想因為引發的爭議在愛國的紀念假日中造成不當冒犯或分歧。前美式足球明星Colin Kaepernick，現為反對歧視非裔美國人的運動人士在發現Nike把這款鞋上傳到網站後，向Nike表達了反對意見。
亞利桑那州共和黨籍州長Doug Ducey則已經發出推文，表示要取消原本提供給Nike計畫在鳳凰城附近設廠的所有補助優惠；該優惠額度上看100萬美元。
不過也有人覺得「政治正確」要求得太過。針對亞利桑那州覺得Nike丟臉，新墨西哥州民主黨籍州長Michelle Grisham說，歡迎Nike改來與新墨西哥州談設廠計畫。
Nike has made its decision, and now we’re making ours. I’ve ordered the Arizona Commerce Authority to withdraw all financial incentive dollars under their discretion that the State was providing for the company to locate here. 7/— Doug Ducey (@dougducey) 2019年7月2日
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