美獨立建國星條旗惹爭議 Nike撤回引發爭議運動鞋款

2019-07-03 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



美國國慶日（4日，獨立紀念日）即將到來之際，Nike撤回引發爭議的一款繡有美國獨立戰爭時期旗幟鞋款，並辨稱此決定是避免能引起無意的冒犯。該旗幟因近來被一些極右團體運用，產生其他象徵意涵，Nike採用受到部分人士批評，因而決定下架。

這面旗幟由以圍成圓圈的13顆白星代表當時北美13殖民地於左上，是1776年懸掛在費城的第一面星條旗。不過由於當時的美國大部分地區仍存在黑奴制度，彭博報導，強調這面以縫製者Besty Ross為名的旗幟，被批評喚起黑奴時期記憶，再加上此旗被激進團體用來做為支持想法與主張的標誌，Nike先是採用後又收回，重啟了文化戰爭的裂痕。

Nike表示決定召回不賣此鞋款，是不想因為引發的爭議在愛國的紀念假日中造成不當冒犯或分歧。前美式足球明星Colin Kaepernick，現為反對歧視非裔美國人的運動人士在發現Nike把這款鞋上傳到網站後，向Nike表達了反對意見。

亞利桑那州共和黨籍州長Doug Ducey則已經發出推文，表示要取消原本提供給Nike計畫在鳳凰城附近設廠的所有補助優惠；該優惠額度上看100萬美元。

不過也有人覺得「政治正確」要求得太過。針對亞利桑那州覺得Nike丟臉，新墨西哥州民主黨籍州長Michelle Grisham說，歡迎Nike改來與新墨西哥州談設廠計畫。 Nike決定撤回繡有Besty Ross旗的國慶鞋款。 彭博資訊 分享 facebook