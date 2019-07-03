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川普推特：將提名華勒出任聯準會理事

2019-07-03 06:46經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

川普2日表示，將提名聖路易聯準銀執行副總裁華勒出任Fed理事。 本報資料照
川普2日表示，將提名聖路易聯準銀執行副總裁華勒出任Fed理事。 本報資料照
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美國總統川普周二在推特宣布，將提命聖路易聯邦準備銀行官員華勒（Christopher Waller）擔任聯準會（Fed）理事。

Fed目前仍有兩個理事缺額，川普今年稍早暗示有意提名自己的人馬進入Fed，這些人選包括「披薩天王」凱恩 （Herman Cain）、前競選顧問摩爾（Stephen Moore），但最終川普並未真的提名凱恩與摩爾，原因是未獲共和黨參議員支持。

華勒目前擔任聖路易聯準銀執行副總裁，曾在2015年訪問台灣，在中研院經濟所發表「21世紀中央銀行在面臨金融海嘯後的貨幣政策」專題演講。

川普Fed

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