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全球最大血檢騙局 美女創辦人明年受審 面臨20年徒刑

2019-07-03 01:00經濟日報 記者黃嘉洵╱即時報導

曾被譽為「賈伯斯第二」的伊莉莎白‧霍姆斯（Elizabeth Holmes），以革命性的驗血技術說服大票投資人掏腰包，她自己也名利雙收，公司估值一度高達90億美元。後來經華爾街日報（WSJ）揭露，原來一切是矽谷最大騙局，霍姆斯不但官司纏身，如今更面臨20年徒刑及上百萬美元罰款。

華爾街日報報導，血液檢測公司Theranos創辦人霍姆斯和公司前總裁巴瓦尼（Ramesh Balwani），將於2020年8月面對美國聯邦法院審判，面對欺瞞醫師和病患檢測結果，及向投資人捏造公司財務狀況等指控。

霍姆斯及巴瓦尼將各自面臨最多20年以上的有期徒刑，同時還要付出超過200萬美元罰款及賠償金。

在加州聖荷西聯邦法院上月28日的聽證會上，法官Edward J. Davila表示，聯邦法院將於明年7月28日當周開始挑選陪審團，預定8月4日開審並歷時三個月。Davila法官將在17日舉行另一場現狀聽證會，更新最新進度。

聯邦檢察官表示，已向辯護團隊提供超過200萬頁證據資料，且還不只如此。辯護律師則抗議，沒有取得美國食品藥物管理局（FDA）及醫療保險和照顧中心資料的公平權限。但負責向這些機構調度文件的司法部則表示，沒有權限取得辯護律師要求的文件。

血液檢測公司Theranos創辦人霍姆斯和公司前總裁將於2020年8月面對美國聯...
血液檢測公司Theranos創辦人霍姆斯和公司前總裁將於2020年8月面對美國聯邦法院審判。路透
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