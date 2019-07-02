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美國校園引入治癒犬 可助學生減壓

2019-07-02 18:17台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

寵物的陪伴對人類有很大影響，日前美國研究替校園引入治癒犬背書，確定學生觸碰治癒犬...
寵物的陪伴對人類有很大影響，日前美國研究替校園引入治癒犬背書，確定學生觸碰治癒犬能減低壓力荷爾蒙水平。(photo by Joint Base Elmendorf-Richardson-Under CC licensed)
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美國新研究指出，狗狗的陪伴可以讓學生減輕壓力！美國多達千所校園已把治療犬引入校園，專家潘德莉表示，他們的研究顯示，撫摸狗能減少壓力的荷爾蒙水平，對壓力高危險群的學生治癒效果更為佳。而這項研究不約而同也在英國得到證實，《商業機密網》就報導，專家安德絲研究了辦公室養寵物的員工，能透過觸碰寵物增加催產激素，讓人得到快樂！

犬助教紓解壓力

美國目前是校園引入治療犬制度最為普及的幾個國家之一，目前估計超過千所學校有「犬助教」，過往只能憑印象表示，學生觸碰狗得到撫慰是因他們對可愛動物有好感，但根據《英國廣播公司》報導，其實這是有科學根據。

依照學者潘德莉提出的實驗，她們讓高壓力學生族群（如背著學貸或是學習狀況不理想）透過每週一小時的會議，與狗和專業輔助人員共處，最終發現他們記憶力與心態都有所改善，潘德莉表示，越是高危險的學生獲得的幫助越大。

觸碰寵物讓人放鬆

潘德莉分析實驗結果，發現與狗互動能減低壓力荷爾蒙水平，而學者吉爾說，雖然還不能仔細量化這種治癒型機制，但我們能確定效果是顯著的，甚至僅僅是看著動物（意即不互動）也能舒緩情緒壓力，讓這種治癒方式能普及給所有學生（即便怕接觸狗的學生也能獲益）。

而遠在英國的實驗恰好也能背書，據《英國鏡報》引用《商業機密網》的報導，學者安德絲針對辦公室養寵物的員工做測試，她發現當員工觸碰寵物時，皮質醇水平會下降，更會產生催產激素，讓人感到放鬆、幸福之感；但她補充說，基本上只有貓、狗及魚等寵物，若像倉鼠等寵物則較不明顯，至於原因仍需後續實驗證明。

【更多精采內容，詳見

寵物英國學貸

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