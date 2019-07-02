候選人漢名標準化法案 加州參議會通過

2019-07-02 15:55 世界日報 記者 世界日報 記者 李榮 ／灣區報導



加州參議會7月1日下午以39票對0票，無異議通過第57號州眾議會法案 (AB 57)，將翻譯加州選票候選人名字成字 (character-based) 姓名標準化。由於州眾議會日前已通過AB 57，等於全案已獲兩會通過，送交州長簽署後即可成為正式法令。

加州法律規定在特定情況下，選票與內容必須翻譯成非英文的文字；對於出生姓名為非羅馬拼音的候選人，州府並未設全州統一規定。AB 57將選票上候選人英文名字翻譯成漢字標準化。以漢字為基礎的語言包括中文、日文、韓文等，根據AB 57，除非候選人出生時已有漢字姓名，或者確定已使用某漢字姓名達兩年以上者，否則翻譯選票將出現音譯姓名。

加州眾議員羅達倫 (Evan Low) 去年12月3日提出AB 57 時指出：「加州人以多元性自豪，與目前全國政治環境成強烈對比。推行多元性，必須減低少數社區投票時的障礙。」他說：「這次立法將振奮亞太裔社區。」

羅達倫辦公室表示，翻譯漢字姓名缺乏全州標準時，一般出現兩種問題，一是翻譯濫用，「過去，有些候選人特別挑選流行普遍的亞洲名字，利用假名誤導亞裔選民，並藉此贏得選票。」

另外，有時某候選人已有其漢字出生姓名，並以此聞名華裔社區；可是，中文選票竟出現音譯名字，讓選民無從辨識。

加州財務長馬世雲 (Fiona Ma) 去年競選時，發現她在州選票與政府網站的中文名字是用音譯翻成「菲奧娜馬」。她說：「當發現中文選票沒有出現正確漢字姓名時，感到驚訝和失望。選票可讓候選人用小名，但是亞洲語言的出生姓名則不行？這種情形為何仍出現在2018年的加州？」

羅達倫辦公室指出，AB 57遏阻翻譯濫用。另一方面，如果選票上音譯姓名無從辨識，這也是提供一種變通方式。