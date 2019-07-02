降落傘兒童／網路發達難溝通 寄宿家庭無力感

2019-07-02 14:02 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



學校規定，未滿18歲赴美求學的小留學生必須要有監護人，因此許多家長拜託他們的朋友、親戚、或是尋求中介找「付費監護人」，照顧小留學生在美的飲食起居。可是近年來，隨著小留學生低齡化趨勢和網路交通發達等，監護人與他們的溝通和管理越來越難。

羅蘭岡的陳姐涉足多個行業，曾為赴美生子的孕婦提供住宿服務。看到留學生越來越多，於是發展身邊的朋友介紹熟人的小孩來美求學，她負責提供住宿監護等服務。「陌生人的小孩不接待，責任太大，不知道對方是否講理，是否好溝通。」陳姐說，過去認識許多孕婦，有一定的人脈，身邊朋友小孩有寄宿家庭的需求，她才會接受。

陳姐每月收取1800元費用，為寄宿的留學生提供住宿和餐點，以及接送上學和放學。陳姐有一個讀高中的女兒，因此希望寄宿學生也是女孩，比較好照顧，同齡人溝通也較為方便。她說，早期留學生的確比較聽話一些，平時乖乖上學，放學寫功課，周末也會有一天在家寫功課，另一天可以出去活動或是打牙祭。

如今Uber、Lyft等搭車軟件越來越便捷，外賣服務也非常方便，孩子想出去就出去，有時候一不留神他們就跑出去了，很難看管。尤其青少年時期，孩子們有叛逆心理，越是不讓做的事情越想嘗試，尤其是男孩更調皮，女生稍微好些。而且有些家長一味縱容孩子，或許只聽孩子的片面之詞，到頭來不相信監護人的話，這才是最難辦的。

陳姐說，她有個朋友的小孩是住校留學生，雖然學校有門禁，每天晚上宿舍也會查房。但調皮的學生在管理員查房後還是偷偷跑出去，吸菸、熬夜打遊戲屢訓不改。晚上不睡覺，白天上課沒有精神，成績每次都是墊底。學校沒辦法，找監護人溝通，監護人也沒辦法，孩子又經常和家長哭訴想家，最終因為違反校規被開除，不得已返回中國。

小留學生越來越多，但不是人人都適合出國留學。陳姐說，把孩子獨自放在外面會導致他們心裡落差，有時候父母的忽視會讓他們覺得失落。獨立性強的孩子還能快速適應，可是常年在父母身邊，有大人貼心照顧的孩子，突然間離開父母去了一個陌生國度開始生活，這對他們是極大的挑戰。