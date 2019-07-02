降落傘兒童／心態樂觀正向 突破自我關鍵

2019-07-02 14:01 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／洛杉磯報導



有些小留學生沒有親人在側陪伴與照顧，依舊能突破自我成功走上正途，比同齡人提早學會獨立自理的能力，並更加珍惜朋友與家庭團聚的美好時光。

「降落傘兒童」看似獲得家庭的支持與援助而生活無虞，但很多人看不到他們面臨排山倒海而來的改變，這也是那些在異國環境打拚、過度憧憬的人始料未及。例如，氣候不同引起過敏反應，語言及文化挑戰、被團體隔離等困擾。不過，還是有小留學生，努力在崗位上找到適合自己的位置，在陌生環境中健康長大。

「當時懞懞懂懂被父母送來美國，我沒有選擇」。15歲就被送到北加州一所寄宿學校上學的黃同學，分享心路歷程表示，在成長路上磕磕絆絆，因為與家人長期分隔兩地，只能逼迫自己快速成為「小大人」，學會如何自理、自律、及自動奮發向上，加倍努力融入美國主流社會，不辜負父母投資在身上的付出與期待。即便扛著千斤重擔，但有壓力才能成長得更快速，「學會轉變心態非常重要」。

在美國獨自生活已有十年的黃同學說，由於家人不在身邊，陪伴在側的只有朋友，因此交友非常重要。朋友對於一個人的影響非常深遠。黃同學慶幸身邊有一群給予諸多關愛的朋友，好讓自己在陌生環境也能感受到愛。另外，她也認為，保持樂觀開朗的心態接受眼前的一切，更能讓自己珍惜原本擁有的親情與友情。黃同學自15歲起，一步一腳印在美國深根，至今已找到工作。

15歲到美國東岸寄宿學校讀書的許同學亦有相同見解。初來美國時只會基礎英文，非常不適應，也不知從何融入群體生活。由於喜歡網球，隨後加入網球校隊，每周花費十至15小時練球，與隊友相處非常多，不知不覺中開始適應群體環境，向隊友們討教不同的文化等。此外，許同學在學業上也花了一番功夫，幾乎每天都大量閱讀英文書籍，逼迫自己跟上其他同學的節奏，才有資格與他人競爭。

「與其說融入主流社會，還不如說是在尋找適合自己的地方」。來美國十年的許同學指出，美國最棒的地方是自由民主開放，幾乎每個人都能透過興趣愛好，找到適合自己的環境與族群。透過與人溝通交流，才能體驗不同的人文風貌，「若非獨自出國讀書，可能沒機會感受」。