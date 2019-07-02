降落傘兒童／資質迥異 慎選學校至關重要

2019-07-02 14:00 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



近年加州私立學校的國際學生大多來自中國，不少學校發現這些學生的成績及素質參差不齊，有些優秀生很快融入主流升入大學，但也有一些淪為問題少年。因此家長在選擇學校或寄宿家庭時也需慎重，尤其學生處於青春期，管理或是溝通不好容易導致問題，影響未來發展。

橙縣太平洋私立中學（Pacific Academy）校長朱凱麗表示，她見過的學生的確參差不齊，以該校第一名畢業的學生為例，就是來自中國的留學生，上了16節AP課程，各學科底子非常好，被柏克萊加大（UC Berkeley）、洛杉磯加大（UCLA）等多所名校錄取。但也有學生英文不好，剛入學就要用英文學習所有科目，的確是很大挑戰。

另方面留學生在申請大學時，不僅要看學業成績，還要看課外活動及才藝，相對於當地學生來說，留學生開展課外活動較晚，這方面沒有優勢，也成為申請大學的不利因素。

朱凱麗表示，該校大約有70位國際學生，其中大約有50位來自中國。這些國際學生中讓學校幫忙安排寄宿家庭、或父母及家人陪讀、或自己找寄宿家庭，比例各占三分之一。有家長陪讀問題相對少一些，但是住在寄宿家庭，留學生往往會面臨生活及文化的衝擊。

曾經有一位從東部來的轉學生，東部冬天氣候寒冷，生活及交通頗多不便，加上全新環境沒有朋友，學生很難適應，內心落差非常大。相對來說加州的生活方便太多，這也是許多留學生喜歡來加州的原因。

青少年難以管教，即便和父母同住都會發生摩擦，更何況若是住在寄宿家庭。朱凱麗表示，曾有留學生認為他們給寄宿家庭付了錢，寄宿家庭就應該提供服務，可是學生不夠尊重對方，就需要學校教導學生改正心態，增加溝通。

另一方面飲食差異，美國家庭吃的簡單，中午多以沙拉、三明治為主，又或是家庭節約不浪費，讓有些留學生無法理解，不吃剩菜，不吃冷凍食品，中式餐點與美式餐點大不相同，飲食差異確是一大問題。但好在爾灣市越來越多元化，加上外賣服務方便，近年鮮少聽到學生抱怨飲食。

對許多男生來說，他們愛好打電腦遊戲，寄宿家庭的確很難管理。學生一回家進入臥室關起房門，對監護人謊稱在寫功課，實則打電腦遊戲。朱凱麗表示，曾有一位家長要求每天晚上把孩子的電腦沒收鎖起來，或切斷住家網路，溝通不當就容易導致學生和寄宿家庭摩擦。

朱凱麗認為，家長千萬不要以為把孩子交給寄宿家庭就不用和學校聯絡。有些中國家長對美國教育不了解，孩子在做什麼，家長全然不知。以她的學校為例，會和家長保持信件溝通，有些重要信件會譯成中文發給海外家長。當學生功課拉下來，學校、寄宿家庭、家長要一起監督和溝通。

她指出，美國私立學校參差不齊，有些從別校來的轉學生，以為修夠了課程，可是一查才發現，原校根本沒有得到WASC和UC認證。這樣一來，以前修的學分不算數，影響申請大學。或有些學生英文程度不好，一些不負責任的學校一味安排學生修語言課程，到了申請大學時才發現學分不夠，延誤畢業。