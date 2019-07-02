降落傘兒童／隻身在外缺關照 易誤入歧途

2019-07-02 13:59 世界日報 記者 世界日報 記者 謝雨珊 ／綜合報導



據非營利組織「國際教育研究所」(IIE) 2018年「門戶開放」(Open Door) 國際交流報告，在美的國際學生連續三年超過百萬，中國留學生以36萬3341人蟬聯第一位。眾多來自亞洲國家的留學生，部分族群年齡在八歲至17歲期間，被父母安排到國外親戚、寄宿家庭、或寄宿學校的「降落傘兒童」，沒有父母親照看，隻身在海外成長。

降落傘孩童在外人眼裡看似光鮮亮麗，其實在成長階段有許多不為人知的心酸，導致他們養成不健康的心態，由於關照他們的人不多也不親，無法即時糾正他們錯誤的想法或觀念。

2015年，「降落傘兒童」章鑫磊，在父母安排下離開深圳到洛杉磯唸高中，就學期間與墨西哥移民家庭同住，由於無法融入當地生活環境與文化，成天都與中國學生打混，英文學不好，後來捲入一場校園霸凌事件，被判了六年牢獄，轟動洛杉磯。

章鑫磊當時接受紐約時報採訪，說明自己在不懂事階段就被父母送出國，並認為父母親不在身邊，心存「想做什麼就做什麼」的理念。

章鑫磊當時的女友翟雲瑤，是霸凌同學案的主犯，被判處刑13年。她曾陳述，自己被父母親送到國外讀書，獲得很多自由，但同時也變得格外孤單，一度迷失方向，但這些內心話從未告訴過父母。這兩位降落傘少年在成長過程中缺乏親人引導與關懷，在迷茫中犯錯。

台灣藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐也是「降落傘兒童」，平時住在寄宿家庭。2018年3月孫安佐開玩笑，叫同學們在某天不要上學，因為他會帶槍到學校濫射。隔天他被警方以涉嫌恐攻罪名逮補，辯護律師以孫安佐「年紀輕、文化不同」為由辯解。當時有不少人分析孫安佐事件，認為最大問題出自於父母親不在身邊，總是以「給錢」來滿足兒子需求，導致孫安佐出事。