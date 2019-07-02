降落傘兒童／小留學生內心有缺憾

2019-07-02 13:57 世界日報 記者 世界日報 記者 王全秀子 ／洛杉磯報導



近年隨著中國大陸的發展越來越快，不少經濟實力優渥的家庭陸續把孩子送往國外求學，不同於80、90年代胸懷夢想，口袋裡沒什麼錢就出國讀書的窮留學生，現在的留學生經濟遠比以往要好。但父母對孩子的關愛，不是僅只有給錢，越來越多孩子青少年時期就出國留學，從小背井離鄉導致心裡上缺乏被關愛的感覺，無人正確引導，會讓他們步入歧途，後悔莫及。

早期留學生多為研究生或是博士生，千禧世代越來越多大學生、高中生、甚至初中生出國求學。大家常聽說的「降落傘兒童」（parachute children）多為八至17歲的小留學生，這樣的形容非常貼切，猶如孩子獨自起飛再降落，內心面臨的恐懼、失措，都要自己承擔。

留學生汪同學表示，15歲即獨自一人坐飛機來美國，下了飛機兩眼一抹黑，不知道接機人在哪裡。當時在美國沒有任何親人，幫她申請學校的中介，也就是她的美國監護人。她就讀一所寄宿學校，日常生活不與監護人一起，因此很多事情需要自己學會處理和承擔。

她說，很多同齡人還在父母身邊撒嬌，她卻要適應全新環境，結交新朋友，學習新語言，其中酸甜苦辣只有自己才能體會，又不敢告訴父母讓他們著急。由於加州是地震頻發地區，她回憶剛來美國的時候，動不動就聽說要發生大地震，起初還不以為然，直到有一次學校要求每個學生準備好地震包，才真切地感受到恐懼。雖然來美近十年，但因為青少年時期從中國被空降到美國獨自生活，讓她不得不堅強，可是內心仍留下了一分缺失關愛的遺憾。

另一名留學生張同學，因為父母忙於事業，又是離異家庭，13歲的時候父母把她送到美國讀初中，「當時住在寄宿家庭，每天放學回到家就把自己關在房間」，不單語言溝通有障礙，寄宿家庭有時以為她不餓或不想吃，並認為礙於個人隱私不便多問她，以致連吃飯、溝通都有問題，導致經常餓肚子。

「那時候非常埋怨父母為什麼要把我一個人扔到國外」，張同學說，她無數次在電話中的爭吵和哭鬧，換來的只是父母一味地用金錢補償，「可是我多麼想聽到他們說，孩子你若不行就回來吧！」

「降落傘兒童 」(Parachute Children)源自加州州立大學心理學者叢育瑛（Yuying Tsong）與其研究團隊。近年來，很多亞洲國家的兒童，在沒有父母或親友陪伴看護下，隻身到海外接受小學和中學教育。這些小留學生就被形象地比喻為空降到國外的「降落傘兒童」。