美成長11年創紀錄 但貧富擴大

2019-07-02 13:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合1日電



美國這波經濟復甦進入第11年，創下史上最長紀錄，不僅使失業率大降、家庭財富暴增、重振房地產市場，並推升股票市場出現爆炸性成長。

問題是，如此經濟榮景的另一面是貧富懸殊愈來愈大，因為經濟發展的果實沒有讓全民都分享到，嘗到甜頭的大多是有錢人，全國所得成長的速度直逼歷史新低，不少美國人必須同時打好幾份工才能生存下去。

美聯社報導，聯邦準備理事會(Federal Reserve)統計，全美家庭財富(住宅價值加上股票投資與銀行存款，減去房貸、信用卡債及其他貸款)在過去十年來躍升80%，其中超過三分之一(16.2兆元)落入全美前1%的最有錢家庭，還有25%落入中高層家庭，至於全美所得人口後半的同期財富僅成長不到2%。

從住宅來看，十年前華爾街發生金融風暴後，美國經濟一度衰退，導致近800萬人沒了房子，之後房價急遽反彈，讓許多潛在消費者又買不起。聯準會統計，美國中產階級的自有住宅率從2004年大約70%，到了2016年降到60%左右。

若觀察家庭財富中的另一個重要因子股票，其實也沒有太多人受惠。美國股市今年3月創下十年來最高紀錄，在這段期間累計上漲超過四倍，但同期持有股票的中產家庭占比反而下降。

聯準會估算，持有股票的中等所得美國人占比，從2007年的56%，降至2016年的50%左右，這還包括在退休帳戶中持有股票的美國人。

專門研究所得分配的加州大學柏克萊分校經濟學家查克曼(Gabriel Zucman)說：「從貧富不均的觀點來看，這波經濟復甦其實非常令人失望。」

鑒於上述原因，有些民主黨總統參選人將政見所得鎖定經濟議題，包括開徵富人稅、提高法定最低薪資，或減輕醫療與大學教育的財務壓力等。