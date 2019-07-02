成長11年的10個事實

2019-07-02 13:51 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合1日電



美國經濟最長期成長的10個事實 美聯社 分享 facebook

美國經濟持續成長11年，創下歷來最高紀錄。以下是「美聯社」對這波經濟成長列出的一些重要特徵事實：

工作。美國已創下連續104個月就業成長，增加了2140萬個工作，而且大部分是傳統的全職工作。

經濟復原更花時間。2000年代末經濟嚴重衰退時期有將近900萬人失業，經濟恢復成長後並未迅速復原，失業率持續43個月維持8%以上，不過最後終於從最高峰時的10%降到現在的3.6%，達到1969年以來的最低點。

就業市場強勁。由於經濟衰退後失業率長期居高不下，許多人放棄找工作，導致就業市場人力大減。經濟復甦後企業需人孔急，促使數百萬人返回職場。

經濟持續低迷成長。這波經濟成長動力富有彈性，活力卻不旺盛，自2009年6月結束衰退以來平均成長率只有2.3%。

人力成長緩慢的代價。經濟成長緩慢與人數眾多的嬰兒潮相繼退休，年輕人又留在學校延緩就業，導致人力成長緩慢有關。過去11年每年人力平均只增加0.5%，幾乎不到1980和 1990年代的三分之一。

人力全面效率降低。不只人力成長緩慢，生產力也降低。經濟嚴重衰退之前，勞工生產力每年平均提高2.7%，現在幾乎不到一半，而生產力快速成長是經濟健全和薪資成長要素。

買車買房良機。經濟雖然復甦，利率仍維持極低水準，短期利率有七年幾近於零，現在也只有2.25%至2.5%。

通貨膨脹異常溫和。雖然經濟長期成長和利率極低，通貨膨脹率卻大致維持在2%以下。物價持平使消費者購買力提高，卻也反映經濟成長低迷，勞工也未能大肆加薪。

底層斬獲較大。過去三年最低薪勞工薪資成長最大，今年5月待遇最低的四分之一勞工平均薪資比一年前提高4.4%，而所得最高的四分之一平均只加薪3.2%。

所得差距略微縮小。最低薪勞工加薪幅度較大，使所得差距略減。從2007到2017年，美國整體所得流向所得最低的五分之一階層的比率從6.4%提高到7.3%，最富裕的五分之一階層獲得的比率則從51%減至48%。