經濟強健 無助川普聲望

2019-07-02 13:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合1日電



經濟強健無助川普聲望 美聯社 分享 facebook

美國經濟強健，對川普總統的聲望卻毫無幫助。雖然川普上任以來經濟持續成長，民眾對他的經濟表現看法卻好壞參半。

「美聯社」與芝加哥大學NORC公共事務研究中心共同進行的民調顯示，幾有三分之二美國人認為已持續成長10年的經濟情況良好，可是認可川普的經濟表現的人卻少得多。

民調顯示，大多數美國人並不認為川普的貿易政策對他們本人有任何好處。只有17%的人表示自己獲得減稅，雖然各種統計顯示川普2017年通過的減稅計畫使絕大多數納稅人稅捐減少。

這種疑忌使川普競選連任主打經濟議題的計畫面對考驗。在民主黨上周舉行的第一場總統初選辯論中，幾乎每一個參選人都批評川普造成貧富差距擴大。

伊麗莎白‧華倫宣稱這證明川普政府「腐敗」，桑德斯痛斥財富集中在美國三大富豪之勢，白登指責川普認為美國是華爾街而非中產階級建立的。

有47%美國人認可川普的經濟表現，可是他的支持度卻只有38%。只有四成美國人認可他處理稅務和貿易談判的方式。

雖然川普經常對經濟自吹自擂，包括失業率低到3.6%以及股市節節上漲，卻未能消除民眾的疑忌，使企圖收復白宮的民主黨有可乘之機。

2017年的減稅計畫號稱是把更多所得還給美國百姓，可是民調顯示幾有一半的人認為稅捐與以前相同或不確定，33%宣稱稅捐增加。這顯示減稅可能小得未能引起注意，或是被日常開支吃掉，或是民眾對實際拿到的退稅感到失望。

民主黨人比共和黨人更可能宣稱稅捐不減反增，比率分別為42%和25%。宣稱稅捐減少的共和黨人比民主黨人多，比率分別為25%和10%。

川普大肆炒作的關稅大戰也不受歡迎。只有15%美國人表示關稅對他們和家人有好處；只有26%宣稱關稅對美國經濟有幫助，約有一半的人認為關稅會損害經濟。連認為關稅對美國經濟有利益的共和黨人，都從去年8月的七成降到五成。