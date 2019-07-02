1/3美國人減開支 不少相信衰退在即

2019-07-02 13:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合1日電



財經媒體CNBC投資倡議「Invest in You」1日公布開銷調查，顯示去年有三分之一的美國人減少開支，且許多人相信經濟衰退就要來臨。

CNBC與Acorn財務6月17至20日利用「猴子調查」(SurveyMonkey)訪查2800名18歲到65歲美國人去年的理財習慣，結果發現54%的人有儲蓄習慣，其中44歲以上者儲蓄習慣最佳。

跨年齡層數據顯示，35歲以下受訪者的開銷與儲蓄相當，35歲到44歲的人們開銷大，44歲以上族群的儲蓄比率飆升；快退休的高齡族群中，63%的人自詡為儲蓄者，僅28%的人自視為揮霍者。

人們減少開銷並開始儲蓄的原因眾多，包括家庭收入減少、擔心經濟衰退而負債、失業，以及意外生病或受傷的大筆醫療開銷。

上周有比預期還多的人們申請失業給付，債券顯示經濟可能走軟，股市成長則可能持續。

非裔男性受訪者節流的比率最高(43%)，其次為離婚男性(39%)；「猴子調查」首席研究員羅拉‧朗斯基(Laura Wronski)說，非裔男性回答失業的比率(26%)比白人男性還高一倍，失業可能是讓他們勒緊褲帶度日的原因。

調查指出，美國經濟是否即將邁向衰退，和明年大選誰贏有關；兩成的民主黨受訪者表示，憂慮經濟情況而減少開銷。

CNBC金融福祉顧問、聯邦存款保險公司(FDIC)前主席希拉·貝爾(Sheila Bair)說，如果人們對經濟猜疑到需要提高警覺的程度，可不是件好事。

在衝動消費方面，23%的男性和16%的女性坦言，容易衝動消費逾100元。

28%受訪者表示，在外送餐點方面花最多錢，平均每月200元。

朗斯基表示，人們對於理財管控得當，調查並未出現太多菸酒開銷，「人們留意消費且負責任地花錢」。