川普閱兵夢將成真！國慶日出動F-35戰機、M1戰車秀肌肉

2019-07-02 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國總統川普為了擴大慶祝美國7月4日國慶日，打算動用戰車和戰機等軍備助興，但此舉引發外界疑慮，認為會大幅提高活動成本，並可能毀損國家廣場（National Mall）和其他市區街道。

華盛頓郵報報導，川普將擴大慶祝美國國慶，將活動命名為「向美國致敬」，除了增加煙火秀、軍方樂儀隊表演，以及由空軍一號專機、海軍藍天使特技飛行小組（Blue Angels）的表演外，川普還要求國防部出動F-35匿蹤戰機和陸戰隊第一直升機中隊。

據匿名政府官員說法，川普還計畫派出軍用戰車到他計畫演講的現場---林肯紀念堂，這讓國家公園管理局官員跳出來警告說，如此部署可能會破壞現場。

川普1日晚間向記者表示，「我們將在外面安置一些戰車」。他將這個壯觀場面視為七月四日與眾不同的一部分，川普表示，「這將很特別」。

川普說，現代M1艾布蘭戰車（M1 Abrams tanks）以及二次大戰時代的薛曼戰車（Sherman tanks）都將參與閱兵。

但華府特區官員曾表示，這些重型軍備開上街頭，恐損毀市區街道。一輛M1艾布蘭戰車重量超過60公噸。

川普說：「必須非常小心，因為街道可能無法承載重型戰車的重量，因此我們必須將它們擺在特定區域。」

華郵報導，自從川普2017年在巴黎參加法國國慶，看到法國軍機飛過觀禮貴賓上空後，就一直想在華盛頓複製這個做法，在國慶日這天營造歡欣鼓舞的愛國節慶氣氛。

川普的想法引起華府官員、國會民主黨人及國家公園管理局倡議團體的不滿，他們認為資金拮据的國家公園管理局已面臨超過110億美元費用要處理積壓的大量維護工作。

國防部尚未透露慶祝國慶活動所需花費的大略費用，但考量使用多架飛機，其燃料和維護費用就需數百萬美元。

據國防部估計，F-35匿蹤戰機每小時飛行成本約為3萬美元; 每架海軍藍天使戰機的每小時飛行成本至少為1萬美元; 出動空軍一號總統專機每小時則需花費14萬美元。

國防部官員曾指出，川普去年11月計畫的閱兵儀式費用約為9200萬美元，其中包括5000萬美元的國防部費用。在潛在成本公開後，因花費超過白宮估計的近三倍而取消。

國慶日慶典活動的其他細節仍懸而未決。不過根據兩位政府官員說法，白宮計畫在華府林肯紀念堂前的慶祝會場設置VIP專區，僅限達官貴人、好友與家屬持門票進入，並由白宮統一控管門票。