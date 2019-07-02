伊州州長簽行政令 保障跨性別學生

2019-07-02 12:55 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



芝加哥同性戀大遊行邁入50年，伊利諾州對於變性學生的保護也進入新階段，伊州州長普立茲克6月30日簽署一項「成立學校平權與包容特別工作組」(Affirming and Inclusive Schools Task Force)行政令，這個新組織將針對州內學校有關跨性別學生著裝、廁所使用及稱呼等方面的現行政策提出新的建議規則，加強保障跨性別學生不會受到歧視。

由於以往芝加哥北區211學區前三年曾發生學校允許跨性別生使用女學生更衣室而引發軒然大波，家長甚至告上聯邦法院，伊州上述新工作小組的成立，也意味著各級學校將有更明確的「指導方針」來執行類似爭議議題。

普立茲克在簽署儀式中表示，新的行政令施行後，未來學校將不再為對於跨性別學生的無知，而作為偏執的藉口，透過新的工作小組制訂的「學校變性生的建議規定」，將發給伊州全州各級學校，不過，學校沒有義務執行這些建議。

普立茲克說，大多數的跨性別學生都在學校或教室上有過遭歧視經驗，「因為沒有足夠的保護，這些學生逃避上學，不願參加課外活動，也不去他們原本性別應該使用的沖澡間、更衣室，甚至乾脆逃學」。

州長還提到，這些學生在應該教育他們的環境中失去安全感，「這在伊州不應容許存在，也必須終結」。

根據同性戀教育網絡(Gay, Lesbian & Straight Education Network)2017年的統計顯示，高達八成的跨性別學生在學校時沒有安全感，超過七成的跨性別、性別酷兒(nonbinary)、非常規性別(gender nonconforming)類學生表示曾在學校受到歧視。

伊州副州長史圖瑞頓(Juliana Stratton)說，學校政策一直將跨性別生排除在外，導致這些孩子心理受傷，尤其是少數族裔，情況更為嚴重。

本身為同志的芝加哥萊特福特說，新的小組是所有學校對跨性別學生表現容忍與尊重的第一步。

新的工作小組將由25位來自家長、學生、老師及其他專業人士的代表組成。