芝加哥同志大遊行 台灣隊伍不缺席

2019-07-02 13:00 世界日報 記者吳政儀／芝加哥報導



芝同志大遊行 台灣隊伍不缺席 黃惠玲 分享 facebook

芝加哥同志驕傲大遊行(Chicago Pride Parade)6月30日登場，今年有近160支遊行隊伍共襄盛舉，剛於5月份通過LGBT婚姻平權的台灣，也特別組團參與遊行，10多位高舉「台灣，亞洲第一」、「愛贏了，台灣」標示牌的成員，受到夾道群眾熱情歡呼。

當天遊行從中午左右開始，芝加哥第一位女同志市長萊特福特與妻子一起攜手參加了該場活動，儘管在下午2時許，因暴風雨襲擊而被迫臨時取消剩餘遊行路線，但群眾參與熱情未見澆熄。

歷史上的芝加哥驕傲大遊行第一次是在1970年6月27日在芝加哥市區靠近水塔大樓附近舉辦，到2009年時，參與遊行人潮超過50萬，到今年包括遊行隊伍及參觀人數已輕鬆破百萬。

今年邁入第50屆的遊行主題為 「石牆50年：數以百萬的驕傲時刻」(Stonewall 50：MILLIONS of MOMENTS of PRIDE)，主要紀念50年前紐約著名同志聚集的「石牆酒吧」(Stonewall Inn)發生同志抗警暴動，也因此開啟了美國同志爭取平權的道路。

參加30日芝加哥驕傲大遊行的台灣遊行團隊主要由大芝加哥地區的留學生及上班族組成，召集人李嘉寶表示，今年號召台灣人組團，目的是要增加台灣的能見度、期望台灣同性婚合法成為亞洲楷模的同時，也將台灣同志運動的經驗帶給全世界。

遊行團員之一的段俐安說，台灣立法保障同志婚姻是個歷史性的時刻，參加今年芝加哥驕傲大遊行也能彌補自己無法在台灣參與同性婚姻平權過程的遺憾。

芝加哥遊行團隊在籌辦過程中也獲得美國其他大城市參與同志遊行的台灣團隊支援與協助，紐約的台灣團隊提供了愛台灣的彩虹貼紙，波士頓的團隊也提供台灣亞洲第一的相關明信片發放。

遊行途中，許多圍觀民眾均隨著標示牌念出台灣亞洲第一的口號，並紛紛對台灣隊比讚，氣氛熱絡。