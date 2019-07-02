阻礙重重 中資放棄收購西敏合唱學院

2019-07-02 13:00 世界日報 記者 世界日報 記者 謝哲澍 ／新澤西州報導



瑞德大學(Rider University)1日宣布，北京凱文集團(Kaiwen Education Technology Co., Ltd)將不再收購西敏合唱音樂學院(Westminster Choir College)。瑞大將繼續管理該校，並計畫將其遷移至勞倫斯市(Lawrence)主校區。

校長Gregory G. Dell`Omo在聲明中稱，由於與凱文集團之間的交易遇到了大量的阻礙，雙方認為這項收購已經不再可行，但合作關係並未結束。瑞大已與凱文集團簽訂三年的協議，在教學、藝術等方面進行合作。學校同時計畫在2020年將音樂學院遷移至主校區。

西敏合唱學院1932年搬到普林斯頓。萊德學院(Rider College)20年前買下陷入財務困境的該校。轉身成大學後的萊德稱因財務困難，希望出售西敏。瑞大此前與凱文集團達成臨時協議，以4000萬美元出售合唱學院、西敏音樂學校(Westminster Conservatory of Music)、西敏成人教育學院(Westminster Continuing Education)，但遭到阻力。

2017年6月，西敏的一群校友在曼哈頓聯邦法院起訴萊德，稱出售違反萊德與西敏的合併協議。去年2月，普林斯頓神學院(Princeton Theological Seminary)在州法院提出，這項交易違背對最初土地捐贈者的承諾，它可以對這片土地提出權利主張。一群校友、教師、家長和捐贈者則成立新澤西州普林斯頓西敏基金會(Westminster Foundation)，主張保留該校。兩名新州眾議員提出動議反對該交易，指凱文集團具有中共背景；新州總檢察長辦公室也開啟調查，向瑞大提出49個相關問題。

凱文教育也發表聲明宣布終止收購。公告中稱，放棄收購的原因包括收購中發生訴訟，取得新澤西州批准和許可的時間過長，受到國際環境及中美合作的影響等。消息公開後，凱文教育A股盤中快速下跌，最終收盤跌3.94%。

儘管交易取消，但教育專家預計類似的跨國收購還將出現。教育諮詢公司MPK&D合夥人John Chabotar指出，一些美國大學遭遇財務壓力，這為中國企業提供了併購良機，「顯然這類交易只會越來越多，因為這是這些學校繼續存活下去的唯一方式。」