醫療良知規則 恐使弱勢受迫害

2019-07-01 17:09 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



醫者究竟是否該服從天職，或是能選擇不受理醫療事件？美國衛生與公共部（HHS）自5月公佈「醫療良知規則」後，引發軒然大波，這個良知規則讓醫療人員能跟隨自我意識，無需強制得受理墮胎、絕育或安樂死等醫療事務。雖然規則初衷立意良善，但反對者聲稱這會對弱勢者的醫療案件受迫害，因此反對者與HHS談妥良知規則將移至11月底重審。

初衷是好意

根據《英國廣播公司》報導，醫療良知規則是由HHS於5月提出的新制，主要是賦予醫療人員有自我意識的權力，有些案件如墮胎等牽涉到道德問題，過往醫者聽從患者要求是天職，意指即便醫者內心反對墮胎，那也是他脫下白袍後的非上班時間才能表達其意見，在職期間就是得服從參與墮胎手術。

然而，依照新的醫療良知規則於7月22日後就生效，醫者之後能依自主意識做事，他們能拒絕參與衝突自己價值觀的手術等。由於該制度有著強制力，若有醫療機構被發現強迫醫療人員參與，中央補助資金將被扣留以示懲罰。

然而，這項立意良善的新制1日確定不會在7月22日上路，據網路新聞《Aleteia》報導，雖然HHS發言人塞佛里諾解釋說，他們是希望保護醫療人員的良心與自由，並希望醫療領域上也能達到對醫者的多元性包容；但此規則遇到不小的抵抗力。

天職應在個人意志前

反對者聲稱，這項新制將賦予醫者「選擇」的權力，但若有機構有著鮮明的道德信仰傾向，對於一些弱勢者（如LGBT、愛滋患者等）來說，可能受迫害更為嚴重。加州是第一個對這項新制開首槍的州，舊金山檢察官埃雷拉表示，HHS此舉有點越線，醫院不能將個人傾向與喜好、甚至是整體機構傾向至於患者事務之前。

埃雷拉表示，儘管這起反對案恐讓舊金山損失約10億美元的聯邦中央資金補助款，但他不後悔挺身而出。而依照最新消息，HHS與反對派達成共識，將把此新制延遲到11月22日再議。

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