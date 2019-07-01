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飆髒話嗆川普！美女足隊長張開雙臂勝利動作風靡全球

2019-07-01 15:18聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

美國女子足球隊28日以2比1擊敗地主隊法國，擠進四強。得分兩球皆由隊長拉皮諾（Megan Rapinoe）踢進，拉皮諾在球場上張開雙臂的勝利手勢，現在已掀起風潮，並被足球界視為象徵性時刻。

拉皮諾在對法國隊的比賽踢進兩球後，都以張開雙臂表示喜悅。該手勢已在推特掀起風潮。

體育評論家西蒙斯（Bill Simmons）推文表示，這是我十年來最喜歡的賽事照片之一，他說拉皮諾對他女兒很有啟發性。拉皮諾優異的表現也讓球迷建議美國將內戰時南方邦聯軍紀念碑拆掉改成拉皮諾紀念碑，甚至有人希望拉皮諾能參選總統。

不過也有人不太能接受拉皮諾的表現。美國總統川普日前稱拉皮諾在女足世界背上的表現及慶祝很傲慢、不成熟。

近期拉皮諾被問到，若贏得女子世足冠軍而受邀去白宮，是否接受邀請，拉皮諾表示，「他X的不會去白宮」。川普26日對此推文回應，拉皮諾回答前，必須先做好她的工作，贏得比賽。

另外，美國隊日前對上泰國隊時，以13比0大勝泰國隊，並且在每一球得分後都歡呼慶祝，被批評沒有運動家精神。

拉皮諾自稱自己為「行動抗議者」，她不害臊於做出具爭議性的論述。2011年她在女子世足盃時出櫃，2016年她在全國女足聯賽，西雅圖帝王對芝加哥紅星賽前奏國歌儀式上，以「單膝下跪」的方式向國旗敬禮，響應美式足球黑人球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）對種族歧視、警察暴力的抗議行動。

拉皮諾28日表示，若隊伍中沒有同性戀者，沒有辦法贏得冠軍。不管美國隊最後有沒有贏得女足世界盃冠軍，拉皮諾在許多球迷的心中已經是美國英雄。

拉皮諾在球場上張開雙臂的勝利手勢已掀起風潮，並被足球界視為象徵性時刻。路透
拉皮諾在球場上張開雙臂的勝利手勢已掀起風潮，並被足球界視為象徵性時刻。路透
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