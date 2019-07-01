影／石牆暴動50年 紐約同志大遊行400萬人襄盛舉

2019-07-01 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國紐約當地時間30日中午舉行國際多元性別大遊行「世界驕傲」（World Pride），紀念LGBTQ運動史上標誌性事件「石牆暴動」50周年，慶祝同志人權半世紀來的躍進，並抗議川普多項反同政策，預計規模將比往年更加盛大，吸引約400萬人參加。

有鑑於今年是「石牆暴動」50周年，紐約同志大遊行主辦單位決定擴大舉行，將遊行定調為「世界同志大遊行」，廣邀不同國家人士參與，活動從26日晚間就開跑，並吸引大批演藝界明星前來參加支援，包括女神卡卡（Lady Gaga）、知名女歌手艾莉西亞．凱斯（Alicia Keys）、演員兼歌手琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）等人。30日大遊行共有15萬人一同踩街，吸引約400萬人前來共襄盛舉。

發生於1969年6月28日的「石牆暴動」，被視為是全球同志權利運動的爆發點，每年6月也因此被定為同志驕傲月（Pride Month）。而世界知名的紐約同志大遊行（Gay Pride）就是在石牆事件一年後首度舉辦，隨後擴散到不同國家。北馬其頓（North Macedonia）今年就首度舉行同志大遊行；新加坡遊行則是向政府喊話，要求給同性性行為除罪。