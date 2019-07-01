紀念「石牆暴動」50周年 紐約同志大遊行數百萬人響應

2019-07-01 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



紀念「石牆暴動」（Stonewall riots）50周年，紐約市同志大遊行30日在曼哈頓大道第五大道展開。英國衛報報導，現場包括由15萬人組成的700個遊行隊伍、數百萬觀眾參與，表達LQBTQ訴求。

遊行民眾揮舞著各個國家國旗、彩虹旗表達LGBTQ訴求。LGBTQ族群包括男女同志（Gay、Lesbian）、雙性戀（Bisexual）、跨性別者（Transgender）、酷兒（Queer）。台灣團隊也因台灣成為亞洲第一個同性婚姻合法的國家，而備受矚目。

紐約市自1970年開始舉辦同志遊行，為的是紀念50年前發生的「石牆暴動」。1969年，美國紐約市的「石牆酒吧」（Stonewall Inn）發生暴力衝突，當時警察臨檢該酒吧導致衝突發生。後來石牆暴動被認為是美國首次同性戀者反抗政府而遭到迫害，也是同志運動發跡之一。

遊行當天9點30分「同性戀解放遊行」（Queer Liberation March）已開始在石牆進行遊行，並且前往中央公園集會遊行。該遊行主辦單位Reclaim Pride聯盟表示，紐約的年度同志大遊行變得太商業、政治化，不能表達石牆暴動的精神。兩場同志遊行顯示LGBTQ族群間的緊張。

The Gay Metropolis作者凱沙（Charles Kaiser）表示，兩場遊行都將參加。他說，兩場遊行皆代表LGBTQ的正向改變是有可能的，參與者必須持續努力達成同志訴求。

紐約市每年6月舉辦為期一個月的石牆暴動紀念活動。29日的紐約自豪路跑活動創下世界紀錄，一萬名跑者完成路跑抵達中央公園。