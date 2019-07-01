廣告勸美國選民拒投票 臉書將禁

2019-07-01 10:55 中央社 紐約30日綜合外電報導



臉書將禁止刊登鼓勵大家別去投票的廣告。美聯社 分享 facebook 根據臉書（Facebook Inc）第2屆年度民權審查（Civil Rights Audit），臉書將禁止刊登鼓勵大家別去投票的廣告。

臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）在部落格貼文宣布這份報告說，臉書保證會在秋天前實施禁止「別投票」的政策。

去年臉書禁止散布有關投票方式、日期時間以及投票所地點等不實訊息的貼文。

這項「別投票」新政策仍在發展階段，臉書還在尋求選務機關建議。

臉書表示，這項政策初期可能僅適用於美國。

臉書表示，正積極努力移除與選舉相關的惡意內容，現在把「別投票」廣告納入遏阻範圍中，就是為了阻止試圖影響選舉的協同行動。