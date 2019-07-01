親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金三會板門店
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民調／蔡英文聲勢上漲 三腳督藍綠對決都是她領先

108年大學指考物理科試題與解答（含非選）

廣告勸美國選民拒投票 臉書將禁

2019-07-01 10:55中央社 紐約30日綜合外電報導

臉書將禁止刊登鼓勵大家別去投票的廣告。美聯社
臉書將禁止刊登鼓勵大家別去投票的廣告。美聯社
分享
根據臉書（Facebook Inc）第2屆年度民權審查（Civil Rights Audit），臉書將禁止刊登鼓勵大家別去投票廣告

臉書營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）在部落格貼文宣布這份報告說，臉書保證會在秋天前實施禁止「別投票」的政策。

去年臉書禁止散布有關投票方式、日期時間以及投票所地點等不實訊息的貼文。

這項「別投票」新政策仍在發展階段，臉書還在尋求選務機關建議。

臉書表示，這項政策初期可能僅適用於美國。

臉書表示，正積極努力移除與選舉相關的惡意內容，現在把「別投票」廣告納入遏阻範圍中，就是為了阻止試圖影響選舉的協同行動。

投票廣告

相關新聞

彩虹旗飄揚 紐約同志遊行吸引數百萬人共襄盛舉

2019-07-01 11:04

德州私人飛機失事 機上10人全數罹難

2019-07-01 08:42

美國德州小飛機剛起飛即墜毀 釀10死

2019-07-01 08:36

庫德洛轟民主黨候選人經濟政策：不知他們在說哪個星球　

2019-06-30 23:06

石牆暴動50週年 紐約同志大遊行人氣可望破表

2019-06-30 18:56

總統初選辯論落幕！楊安澤紐約籌款 粉絲送特製領帶

2019-06-30 17:07

聯邦法官裁決 禁川普挪用國防資金建邊牆

2019-06-30 16:46

韓男團EXO青瓦台親臨迎接 伊凡卡獲贈親筆簽名碟很興奮

2019-06-30 15:54

熱門文章

川金在板門店會面！美國第一位踏上北韓土地的在任總統

2019-06-30 14:55

賣黨產算什麼！「敗家元首」賣機場 在野黨只剩這招能擋…

2019-07-01 10:00

川普放過華為 對中鷹派大挫敗

2019-06-30 23:55

G20、川習會、川金會 3分鐘看懂全球緊張48小時內降溫

2019-06-30 18:18

川習會後 誰是贏家？誰吃悶虧？

2019-06-30 13:32

影／新白宮女發言人作風慓悍 和北韓安全人員肢體衝突

2019-07-01 07:58

川普、文在寅證實：今天下午將與金正恩在非軍事區見面

2019-06-30 12:21

大逆轉！CNN：北韓問題使美、中、北韓成各取所需關係

2019-06-30 23:26

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top