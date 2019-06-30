韓男團EXO青瓦台親臨迎接 伊凡卡獲贈親筆簽名碟很興奮

2019-06-30 15:54 香港01 記者歐敬洛／報導



伊凡卡拿到親筆簽名碟很興奮。法新社 分享 facebook 美國總統川普結束日本大阪的訪問後，上周六（29日）轉抵韓國，並在當晚與韓國總統文在寅共晉晚餐。隨團的川普女兒伊凡卡（Ivanka Trump）在抵步青瓦台時大吃一驚，原來她最喜愛的偶像男團EXO正在現場等待着她。

伊凡卡在2018年平昌冬奧時曾和男團EXO近距離接觸，並說道「她與3個孩子都是EXO的大粉絲」。在得悉伊凡卡喜歡EXO後，青瓦台特別安排了一次驚喜，召集了EXO團員在青瓦台等待川普和伊凡卡眾人到來。

伊凡卡看見EXO一眾成員在現場突然出現後，顯得特別興奮。她期間更收到EXO的簽名專輯，高興地喊了一聲：「這是簽了名的！」眾人在駐韓大使哈里斯（Harry B. Harris Jr.）的幫忙下拍了一幅大合照。

川普說了一聲「做得好」，對安排似乎頗感到滿意。EXO之後亦在社交網站發文，感謝伊凡卡一家支持他們，並希望有機會再見面。

Did you know that it is @IvankaTrump’s second time meeting @weareoneEXO? First, it was at #PyeongChang2018 and now at @TheBlueHouseKR ! pic.twitter.com/su8GE96Ydo — Harry Harris (@USAmbROK) June 29, 2019

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