總統初選辯論落幕！楊安澤紐約籌款 粉絲送特製領帶

2019-06-30 17:07 世界日報 記者 世界日報 記者 牟蘭 ／紐約報導



影音來源：記者牟蘭

第一輪民主黨總統初選辯論落幕後，華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)29日到紐約參加華裔舉辦的籌款晚宴；有與會者表示，雖然支持楊安澤，但其每月給民眾發1000元的「自由紅利」(Free Dividend)政策，身邊的華裔友人並不贊同，認為將鼓勵「不勞而獲」；楊安澤則表示，數據顯示自由紅利不會讓民眾好逸惡勞。

楊安澤的籌款晚宴於29日在皇后區法拉盛舉辦，以華裔民眾為主的百餘名支持者到場，多位與會者對他的政綱提問；其中20多年前從台灣移民美國的林吉文表示，作為支持者，他沒有辦法說服親朋，楊安澤主張的「自由紅利」將帶給社會的福利。

林吉文說，華裔多數勤奮工作，身邊的親朋認為每月給民眾分1000元，將助長不勞而獲的風氣，對辛勤工作的人不公平。

對此楊安澤表示，根據實驗數據，「自由紅利」並不會讓民眾變得好逸惡勞，只會幫助那些工薪階級的母親有更多時間陪伴自己的孩子，「實驗中勤奮努力的人仍會繼續，不會變得懶惰」。

楊安澤還回顧了日前的第一輪民主黨總統初選辯論插曲，對於不戴領帶、選擇休閒衣著方式出場，他表示這是團隊為了吸引媒體關注，特地設計，「第一次選擇不戴領帶、第二次可能就會戴上」；他在紐約還接受支持者為他送上的特製領帶。

雖然首次辯論中他的發言時間最少，只有不到三分鐘，但楊安澤向支持者承諾之後的辯論中將做得更好。

楊安澤競選團隊成員孫曉光表示，目標籌款金額為350萬元，呼籲民眾積極支持，並努力向亞裔社區宣傳他的政治觀點；他還透露，楊安澤競選團隊將前副總統白登(Joe Biden)作為頭號競爭對手。

將楊安澤送上首次辯論台的支持者「楊幫」(Yang Gang)成員之一張冰表示，他日前陪伴楊安澤參加辯論，並相信他可以在下次演講中獲得更多話語權。

紐約市議員顧雅明也到場，支持華裔參選總統。