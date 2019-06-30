親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
川金三會板門店
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

凍蒜聲聲不絕 韓國瑜還未進場造勢場喊出破18萬人

川金38度線見面：板門店DMZ的「川金三會」突襲式會談

總統初選辯論落幕！楊安澤紐約籌款 粉絲送特製領帶

2019-06-30 17:07世界日報 記者牟蘭／紐約報導

影音來源：記者牟蘭

第一輪民主黨總統初選辯論落幕後，華裔民主黨總統參選人楊安澤(Andrew Yang)29日到紐約參加華裔舉辦的籌款晚宴；有與會者表示，雖然支持楊安澤，但其每月給民眾發1000元的「自由紅利」(Free Dividend)政策，身邊的華裔友人並不贊同，認為將鼓勵「不勞而獲」；楊安澤則表示，數據顯示自由紅利不會讓民眾好逸惡勞。

楊安澤的籌款晚宴於29日在皇后區法拉盛舉辦，以華裔民眾為主的百餘名支持者到場，多位與會者對他的政綱提問；其中20多年前從台灣移民美國的林吉文表示，作為支持者，他沒有辦法說服親朋，楊安澤主張的「自由紅利」將帶給社會的福利。

林吉文說，華裔多數勤奮工作，身邊的親朋認為每月給民眾分1000元，將助長不勞而獲的風氣，對辛勤工作的人不公平。

對此楊安澤表示，根據實驗數據，「自由紅利」並不會讓民眾變得好逸惡勞，只會幫助那些工薪階級的母親有更多時間陪伴自己的孩子，「實驗中勤奮努力的人仍會繼續，不會變得懶惰」。

楊安澤還回顧了日前的第一輪民主黨總統初選辯論插曲，對於不戴領帶、選擇休閒衣著方式出場，他表示這是團隊為了吸引媒體關注，特地設計，「第一次選擇不戴領帶、第二次可能就會戴上」；他在紐約還接受支持者為他送上的特製領帶。

雖然首次辯論中他的發言時間最少，只有不到三分鐘，但楊安澤向支持者承諾之後的辯論中將做得更好。

楊安澤競選團隊成員孫曉光表示，目標籌款金額為350萬元，呼籲民眾積極支持，並努力向亞裔社區宣傳他的政治觀點；他還透露，楊安澤競選團隊將前副總統白登(Joe Biden)作為頭號競爭對手。

將楊安澤送上首次辯論台的支持者「楊幫」(Yang Gang)成員之一張冰表示，他日前陪伴楊安澤參加辯論，並相信他可以在下次演講中獲得更多話語權。

紐約市議員顧雅明也到場，支持華裔參選總統。

華裔紐約民主黨

相關新聞

聯邦法官裁決 禁川普挪用國防資金建邊牆

2019-06-30 16:46

韓男團EXO青瓦台親臨迎接 伊凡卡獲贈親筆簽名碟很興奮

2019-06-30 15:54

卡特罕見評論政情： 川普靠俄國當上總統

2019-06-29 14:53

川普跨洋評辯論…嘲白登精疲力竭 批桑德斯瘋了

2019-06-29 14:52

賀錦麗辯論沉穩表現總統架勢 成最大贏家

2019-06-29 14:50

楊安澤抱怨 總統初選辯論被消音

2019-06-29 14:08

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普〞智障〞

2019-06-25 16:56

熱門文章

45.9℃！為何歐洲變熱地獄？專家說這原因 和台灣好像

2019-06-30 09:00

川普一意孤行 各界質疑：要G20幹嘛

2019-06-29 22:48

川金在板門店會面！美國第一位踏上北韓土地的在任總統

2019-06-30 14:55

女友喝醉後亂丟假眼睫毛 男友超暖行為讓網民喊嫁了

2019-06-29 20:13

又來各說各話？川習會後美中聲明要點比一比

2019-06-30 00:33

大阪G20閉幕 各國領袖會談重點一次掌握

2019-06-29 18:38

給華為一條生路 彭博：川普愛做生意勝於科技冷戰

2019-06-30 11:00

川普、文在寅證實：今天下午將與金正恩在非軍事區見面

2019-06-30 12:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top