聯邦法官裁決 禁川普挪用國防資金建邊牆

2019-06-30 16:46 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合29日電



川普總統在南部邊境修建圍牆的努力再遭挫折，加州聯邦法官進一步擴大禁止修建圍牆的禁令，裁定川普政府提議挪用國防部反毒活動資金屬違法；在日本出席20國集團(G-20)峰會的川普迅即表示會提出上訴，又指這個裁決是「恥辱」。

川普在大阪的記者會上也表示，暫時停止的全國搜捕無證移民行動，會在7月4日獨立紀念日假期後的某個時間實施；他並說，如果有邊界圍牆，一對薩爾瓦多婦女偷渡時就不會溺斃。

加州屋崙地區的聯邦法官吉里安(Haywood S. Gilliam Jr.,)28日裁定，禁止政府在加州艾爾仙楚(El Centro)及亞利桑納州土桑市(Tucson)附近擴建79哩長的邊境圍牆；這是川普政府列為四個優先建牆項目之一，並以國家緊急狀態名義，動用國防部的反毒資金來興建，但國會從未批准這個做法。

吉里安法官在同一案件中，上月已裁定阻止撥款10億元給予另外兩個分在新墨西哥州及亞利桑納的項目。

吉里安在上月的裁決中，認為「國會對聯邦的支出有絕對控制權，即使這種控制或會影響行政部門的願望，因此在最新一次的裁決中，沒理由改變這個方向。

他在11頁的裁決書中指出，雖然他明白政府對修建圍牆有強烈的願望，然而若沒有了國會的控制權，興訟一方(即政府)就會以為法院不應禁止被視為非法的行為，因此裁定川普政府提議挪用國防部反毒活動資金違法。

川普政府今年2月決定繞過國會，宣布國家進入緊急狀態，動用總統緊急權限挪移67億元國會已批准的其他用途資金，用來興建邊界圍牆。民權團體和包括加州在內的多個州，興訟挑戰川普。

司法部暫時未對裁決作出回應，但川普迅即在大阪表示會提出上訴。

川普在G20結束後的記者會上，堅持他修建邊界圍牆的強硬立場，提到薩爾瓦多一對父女在越過美墨邊境溺斃並沖到河岸，認為假如建了圍牆，他們就不會死亡。

他說，若兩人認為很難進入美國，就不會嘗試，會挽救很多人的生命。

在父女兩人溺斃的照片公開後，引起了公眾的強烈抗議，民主黨總統參選人歐洛克(Beto O`Rourke)指川普要對這些死亡事件負責。

在記者會上，川普又表示，暫時停止的全國搜捕無證移民行動，會在7月4日國慶假期之後的某個時間實施。

川普在6月22日，即實施行動前一天突然宣布暫緩，給國會兩周時間制定無證移民保護法及應對南部無證移民，但由於國會下周休會，阻止了相關法案的通過。