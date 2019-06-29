卡特罕見評論政情： 川普靠俄國當上總統

2019-06-29 14:53 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ╱綜合28日電



在民主黨總統參選人首場辯論落幕後，民主黨籍的前總統吉米．卡特28日罕見評論當前政情，宣稱川普2016年全靠俄國干預才當上總統；而諾貝爾和平獎得主達賴喇嘛在接受媒體訪問時也批川普「缺乏道德原則」。

卡特28日在維吉尼亞州參加一場人權討論會時說，俄國人無疑地干預了上次美國選舉，而他覺得如果徹底調查，將顯示川普並未真的贏得選舉。

他說：「他輸掉選舉，卻當上總統，因為俄國人幫他。」

詢以他認為川普是否不合法的總統時，94歲的卡特笑著說：「根據我剛說的話，我沒有表示撤回不算，所以我會說是的。」

卡特當年的副總統孟岱爾也在場，提到川普更沒好氣地說：「我們從來沒有碰到過這種人…醫生跟我說，他們發現他有精神病症狀。你幾乎能夠預測他要做什麼。他完全是為自己，他只會自吹自擂。」

91歲的孟岱爾指責川普必須為世界各地右翼威權領袖崛起負部分責任，因為川普公開喜愛威權領袖，瞧不起民主領袖。

他說：「他的言詞刻薄、分歧，一切都讓人痛恨。我這輩子從來沒有見過共和黨總統做這種事情。他內心深處有某種令人厭惡的東西。」

達賴：川普缺道德原則

83歲的達賴在印度達蘭沙拉接受英國廣播公司訪問時也批評川普說：「他一天講一套…我覺得他缺乏道德原則。他成為總統時宣稱『美國優先』。這是不對的。美國應為全球負起責任。」

他表示川普的情緒「有點太複雜」。

達賴也談到自己的繼承人，而且不排除出現女達賴喇嘛，表示「她應該會更迷人」。

達賴也重申他對難民湧向歐洲的看法，認為歐洲國家應該教育和訓練這些難民，準備把他們送回本國，只讓有限的人留下來。

達賴說，他與跟北京政府有關係的中國退休官員和學者有「純屬私人」的連絡，而他相信中國正在改變。

他說，「我覺得中國人本身正在改變態度」，不過中國國家主席習近平尚未要求跟他會面。

美國前總統卡特。（美聯社） 分享 facebook