親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
G20領導人峰會
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

多數會員同意協議方案 長榮空服員罷工可望落幕

賀錦麗辯論沉穩表現總統架勢 成最大贏家

2019-06-29 14:50世界日報 編譯劉煥彥╱綜合28日電

有線電視新聞網(CNN)特約主編暨資深政治記者希利薩(Chris Cillizza)撰文分析，人氣領先群雄的前副總統白登(Joe Biden)與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，在民主黨總統初選辯論第二天意外成為輸家。

反觀加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的表現沉穩、準備充分，在台上表現出十足的總統架勢，成為27日晚上辯論會的最大贏家。

白登：他從一開場表現就似乎過於僵硬，太執著於他熟悉的政治演說風格，又得把諸多論點擠進每個人僅60秒的發言時間，而且當賀錦麗質問他對於主張種族隔離的前聯邦參議員伊斯特蘭(James Eastland，密西西比州)的說法時，白登明顯失去方寸而陷入守勢。

其次，當主持人提問，當上總統後要做的第一件事是什麼，白登竟然說是要打敗川普，如此牛頭不對馬嘴的回應，對白登可不是個好的開始。

桑德斯：他擅長的選舉辯論是一對一捉對廝殺，但在十位參選人同台的辯論場合，桑德斯發現難度高了很多，無法讓他暢所欲言、自由發揮過去的優勢。

與其說是熱情投入，桑德斯表現只能說是大聲表達政見，而且常常說詞重複。更糟糕的是，在整場辯論中，桑德斯有很長時間似乎完全沒有存在感。

賀錦麗：她的表現堪稱是過去兩晚初選辯論會上的第一名，而且在27日當晚氣勢最強的一刻，就是她突破其他人的喧囂聲浪，堅稱美國民眾想知道各位參選人要如何讓大家都有飯吃，而不是看到大家在搶飯吃。

華盛頓郵報」也分析，整場辯論會最緊張一刻，就是賀錦麗攻擊白登在種族議題的過往紀錄，「我相信你不是種族主義者」，但直指白登曾提到過去與兩位堅持種族隔離的參議員合作，讓她覺得「很受傷」，並提到白登曾反對聯邦政府對校車立法的歷史，說到曾經有個小女孩「每天坐校車去上學，那個小女孩就是我」。

華郵指出，賀錦麗這一招是有備而來，但效果很明顯，而且還拿個人經驗作文章，當晚沒有其他參選人能像她有如此表現。

加州聯邦參議員賀錦麗。 (Getty Images)
加州聯邦參議員賀錦麗。 (Getty Images)
分享

桑德斯校車華盛頓郵報

相關新聞

卡特罕見評論政情： 川普靠俄國當上總統

2019-06-29 14:53

川普跨洋評辯論…嘲白登精疲力竭 批桑德斯瘋了

2019-06-29 14:52

楊安澤抱怨 總統初選辯論被消音

2019-06-29 14:08

民主黨總統競選辯論 忽視中產權益

2019-06-29 13:31

影／G20「川習會」在即 美官員：盼重啟貿易談判

2019-06-29 03:02

走中間或向左靠？ 美民主黨初選激辯

2019-06-29 00:42

美前國務卿爆：川普女婿繞過正常管道 像地下國務卿

2019-06-28 17:53

影／女大生浮潛遭3頭虎鯊狂咬慘死 專家：極罕見

2019-06-28 15:35

最高領袖被美制裁 伊朗總統嘲諷川普〞智障〞

2019-06-25 16:56
看更多

熱門文章

美國是壞蛋！習近平會晤G20其他領袖 不點名罵川普

2019-06-29 09:27

超辣人妻扮遊戲角色「不知火舞」 網驚：高衩沒穿內褲...

2019-06-28 17:07

川習結束會談同意貿易戰再休兵 川普：與中國回到正軌

2019-06-29 12:43

21歲護士H級逆天身材「內衣太難買」 一試穿驚覺：又更大了

2019-06-29 09:25

陸戰機低空掠過加拿大軍艦 陸媒諷：熱烈歡迎

2019-06-28 17:16

川普：我沒答應習近平不新徵關稅

2019-06-28 16:21

直播／川習會後記者會 川普：將允許美國公司出售設備和產品給華為

2019-06-29 14:25

川習會提前結束！ 川普：會談比預期得好

2019-06-29 12:28

普亭G20拿保溫瓶和川普敬酒 影片掀網友熱議

2019-06-29 10:28

川習會落幕 中方宣布美不再對中加徵新關稅

2019-06-29 12:56

川習會前 習近平祭五大開放

2019-06-28 23:44

紐時：川習昨晚已會 實際上已完成許多事

2019-06-29 11:56

川普會登場…習：合則立鬥則傷 川：期待有利兩國的偉業

2019-06-29 11:45

川習會登場 會前川習都強調美中的好關係

2019-06-29 11:07

G20美日中三領袖擠一桌掀話題 網友虧「塞好塞滿」

2019-06-28 17:28

美國宣告 任何國家進口伊朗石油一律制裁

2019-06-28 22:50

尼斯湖水怪是真的？南極出土15噸重「異類」恐龍化石

2019-06-28 17:49

川習會上午登場 川普：中國還是有機會做些事

2019-06-29 00:30

G20罕景！阪神高速公路空無一車 網友：安靜得可怕

2019-06-29 11:25

川習會前夕 中國釋善意買美國大豆54.4萬噸

2019-06-29 09:59

川習會後沒有聯合聲明 大陸發新聞證實重啟諮商

2019-06-29 13:03

川普記者會：暫不對陸加徵新關稅 但不會取消現有關稅

2019-06-29 15:26

美中貿易談判要如何做才能達成協議？彭博剖析解答

2019-06-28 21:27

日本真有無薪醫師 官方調查至少2191人

2019-06-28 16:04

川習會登場 兩人開場白相敬如賓

2019-06-29 11:45

G20川習會 談判桌上誰陪同出席？

2019-06-29 12:25

韓國上班族決定辭職 主因竟是這個

2019-06-28 22:18

沒在怕！牛津大學社團再辦縱慾趴 祭出窮學生優惠方案

2019-06-29 14:54

川習會開始 川普：期待和習近平在貿易合作

2019-06-29 11:13

蘋果高階桌電Mac Pro 組裝將由美國遷中國

2019-06-29 10:15

美前國務卿爆：川普女婿繞過正常管道 像地下國務卿

2019-06-28 17:53

川普推文 邀金正恩在兩韓非軍事區握手寒暄

2019-06-29 07:28

台捐贈50萬美元 助諾貝爾和平獎得主穆拉德所提倡議

2019-06-29 05:11

川習會決議貿易戰暫休兵 投信：股債市將中性反應

2019-06-29 14:01

貧民百萬富翁取景地 政府幫換新房 居民卻喊：Over my dead body

2019-06-29 10:00

影／G20「川習會」在即 美官員：盼重啟貿易談判

2019-06-29 03:02

觀察站／川普拚連任 G20場邊趕場「放消息」

2019-06-29 00:39

檯上握手 檯下盤算…「這是場艱難的G20峰會」

2019-06-29 00:24

川習會談台灣 中共黨媒：川普重申一中政策

2019-06-29 14:33

南北韓交界川金會？ 北韓迅速回應

2019-06-29 12:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top