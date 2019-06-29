賀錦麗辯論沉穩表現總統架勢 成最大贏家

2019-06-29 14:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合28日電



有線電視新聞網(CNN)特約主編暨資深政治記者希利薩(Chris Cillizza)撰文分析，人氣領先群雄的前副總統白登(Joe Biden)與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)，在民主黨總統初選辯論第二天意外成為輸家。

反觀加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)的表現沉穩、準備充分，在台上表現出十足的總統架勢，成為27日晚上辯論會的最大贏家。

白登：他從一開場表現就似乎過於僵硬，太執著於他熟悉的政治演說風格，又得把諸多論點擠進每個人僅60秒的發言時間，而且當賀錦麗質問他對於主張種族隔離的前聯邦參議員伊斯特蘭(James Eastland，密西西比州)的說法時，白登明顯失去方寸而陷入守勢。

其次，當主持人提問，當上總統後要做的第一件事是什麼，白登竟然說是要打敗川普，如此牛頭不對馬嘴的回應，對白登可不是個好的開始。

桑德斯：他擅長的選舉辯論是一對一捉對廝殺，但在十位參選人同台的辯論場合，桑德斯發現難度高了很多，無法讓他暢所欲言、自由發揮過去的優勢。

與其說是熱情投入，桑德斯表現只能說是大聲表達政見，而且常常說詞重複。更糟糕的是，在整場辯論中，桑德斯有很長時間似乎完全沒有存在感。

賀錦麗：她的表現堪稱是過去兩晚初選辯論會上的第一名，而且在27日當晚氣勢最強的一刻，就是她突破其他人的喧囂聲浪，堅稱美國民眾想知道各位參選人要如何讓大家都有飯吃，而不是看到大家在搶飯吃。

「華盛頓郵報」也分析，整場辯論會最緊張一刻，就是賀錦麗攻擊白登在種族議題的過往紀錄，「我相信你不是種族主義者」，但直指白登曾提到過去與兩位堅持種族隔離的參議員合作，讓她覺得「很受傷」，並提到白登曾反對聯邦政府對校車立法的歷史，說到曾經有個小女孩「每天坐校車去上學，那個小女孩就是我」。

華郵指出，賀錦麗這一招是有備而來，但效果很明顯，而且還拿個人經驗作文章，當晚沒有其他參選人能像她有如此表現。