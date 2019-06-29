川普跨洋評辯論…嘲白登精疲力竭 批桑德斯瘋了

2019-06-29 14:52 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ╱綜合28日電



正在日本大阪參加20國集團(G20)峰會的川普總統，終於耐不住性子，在多場雙邊元首會議的空檔，對進入第二天的首場民主黨總統初選辯論發表心得；他砲轟27日亮相的十位民主黨總統參選人都願意給無證移民健保，暗示這樣只會讓他連任成功。

川普也再度把自己為前副總統白登(Joe Biden)及聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)取的外號搬出來，嘲笑他們既沒精力又頭腦不清楚。

政治新聞網站Politico與路透報導，川普28日發推文說：「我正在日本參加G20，很體面的代表國家，但聽說瞌睡喬(Sleepy Joe)與瘋狂柏尼(Crazy Bernie)這一天過得很糟糕，一個精疲力竭，另一個則是瘋了，這有什麼了不起？」

今年4月底白登宣布參選總統，並在影片中點名挑戰川普後，川普不到三小時就以尖酸推文回應，「歡迎瞌睡喬加入選戰。我只希望你有早就受懷疑的智慧，能進行成功的初選活動」，這也是川普首度在推文幫白登取綽號。

在27日晚間於邁阿密舉行的民主黨首場總統初選辯論第二晚，當主持人問到若任何一位參選人選上總統，是否會提供醫療照護給非法移民時，台上所有十位參選人都舉手。

向來主張打擊非法移民的川普，對此也發推文說：「所有的民主黨人都舉手，願意給數百萬的非法移民無限量的醫療，優先照顧美國公民會怎麼樣？選戰到這裡就結束了！」

川普競選總幹事帕斯卡爾(Brad Parscale)也發推文說，民主黨人願意提供給無證移民的東西，從免費大學教育、免費醫療照護、房子、汽車、船、飛機到冰淇淋都有，「沒有人得工作！大家都能免費拿到所有東西！太驚訝了！」