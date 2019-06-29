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楊安澤抱怨 總統初選辯論被消音

2019-06-29 14:08世界日報 編譯黃秀媛／綜合28日電

連續兩晚的民主黨第一輪總統初選辯論落幕，參加辯論的20名參選人以華裔企業家楊安澤發言時間最少，總共只有2分56秒，幾乎不夠他自我介紹。

相形之下，前副總統白登講了12分53秒，賀錦麗也有11分37秒，其餘只有桑德斯和布塔朱吉發言時間超過10分鐘；發言時間次少的眾議員史瓦爾也講了4分24秒。

楊安澤事後抱怨他的麥克風經常被關掉。他說：「有幾次我剛剛開口，像是說『嘿，我想補充一點』，結果麥克風就沒聲音。」

楊安澤說，他幾次想加入討論，可是他的麥克風不管用，他還想講話，主持人卻不理他。

他說，主持人有相當大的權力，製作單位也有人決定是否打開麥克風，而他至少有幾次想加入討論，卻感受「機械限制」。

主辦辯論的國家廣播公司否認有任何參選人的麥克風被關掉或消音。

楊安澤說：「我真的希望獲得更多問題和更多時間，可是一個蘋果我只咬了三口。美國民眾當晚只對我多知道了一點點。」

初次上陣雖然受挫，可是楊安澤自信在下個月的下一輪辯論還會有機會。他推文說：「我能做得更好(除非被點名，我的麥克風一直被關掉並沒有幫助)，很高興7月(和以後)還有機會。」

楊安澤說，如果有更多時間，他希望進一步說明他向全民提供基本收入的「自由紅利」計畫，讓美國人免於遭受科技革命和自動化取代人類工作帶來的痛苦。

這種計畫每年將花費大約3兆2000億元公款，由統合一些福利計畫以及課徵10%加值稅挹注。

楊安澤說：「這聽起來要很多錢，其實比你們想像的容易負擔。最大的科技公司現在完全不付稅或幾乎不付稅，只要設法利用這種價值，就能夠很快獲得幾千億元。我們拿到這些錢將用於社區。這是向上滲透的經濟。」

他預期那些以積極參與著稱的追隨者會繼續支持他，並宣稱「我並不痛恨整個媒體把楊安澤邊緣化」，麥克風事件也不是「我們碰到的最糟的事情」。

楊安澤27日在場上表情木然。 (美聯社)
楊安澤27日在場上表情木然。 (美聯社)
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楊安澤(說話者)表示，整晚他的發言受到消音干擾，心情大壞。 (Getty Ima...
楊安澤(說話者)表示，整晚他的發言受到消音干擾，心情大壞。 (Getty Images)
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桑德斯

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