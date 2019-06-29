民主黨總統競選辯論 忽視中產權益

2019-06-29 13:31 世界日報 記者 世界日報 記者 楊青 ／洛杉磯報導



2020年總統大選民主黨第一場辯論會塵埃落定，20名競選人在兩天的亮相中就經濟、健保、移民、槍枝控制、墮胎等廣泛議題各抒己見，爭取本黨出線資格。候選人各有拿捏，華人選民對候選人除了賺得眼熟，也開始印象洗牌。

連續兩天在邁阿密現場採訪的國家電視廣播公司NBC4電視台華裔攝影記者李若認，20位競選人在兩天亮相中，大部分的議題上表現得相當自由派，包括免費健保、免學費、開放邊境、非法移民不稱謂「非法移民」等等，雖然獲得現場觀熱烈掌聲，但其過於自由派的觀點，對未來爭取全國選民未必有利。

從1992年開始連續八屆現場採訪總統大選和兩黨重大辯論會，李若認，此次民主黨候選人辯論給人一個比較突出的印象是，為底層勞工和非法移民爭取權益的多，但為中產階層話少。他認，為弱勢團體爭取權益並沒有錯，但美國是一個中產階級國家，換言之，中產階層是美國橄欖球結構中最大的部分，有錢階層和清寒階層在橄欖球的兩頭。如果大多數民利益沒有得到照顧，在政治正確的陰影下，很多選民可能會保持沉默，但像2016年大選中的「沉默大多數效應」，2020年仍可能再度出現。

共和黨全國委員會主席Ronna McDaniel，28日透過亞太裔新聞主任張曼君表示，「兩場辯論會展現了民主黨候選人破紀錄的激進政策，意味著大家辛苦掙起來的錢更多用於徵稅，支持非法移民醫療保健，而政府幾乎控制民生活，觸及尋常百姓的日常生活的方方面面」。

此次民主黨競選人登台辯論的20人，都在民調中獲得超過百分之一的支持率，同時至少在20個州中獲得6萬5000個捐款人，個人捐款不得少於200個。

政治觀察員張軍律師認，民主黨競選人首次同台亮相，其間在一些議題上不乏唇槍舌戰，但目前給競選人定位為時過早。他表示，在2015年同樣時段，現任總統川普的支持率也就是百分之一左右，而當時領先群雄的吉布布希，後來銷聲匿跡。「此次辯論離明年的大選還有光年的差距，中間隨時可能發生巨大變化」。

張軍認，兩天的辯論會，基本上不是讓全體美國人看的辯論會，而是候選人希望自己的表現或勝出或打壓同黨對手之後脫穎而出，爭取黨出線，也因此，此一階段競選人會以本黨風向為首選。

包括免除學費、為非法移民提供免費健保、開放邊境、甚至擺明每人給1000元。張軍表示，一些競選人表現得非常自由派，一方面是希望民主黨喜歡自己的理念，二來也要考慮全國民和中間選民的觀感。事實上兩天的辯論會上並不是所有候選人都表現出完全的自由派，對一些太過極端的提法語帶保留，為日後可能代表民主黨挑戰川普留有餘地。