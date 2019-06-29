影／G20「川習會」在即 美官員：盼重啟貿易談判

2019-06-29 03:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



大阪G20「川習會」在即，美國副總統潘斯的幕僚長肖特（Marc Short）28日表示，最好的情況是川習透過對話取得足夠進展，能重啟貿易談判。

此外，關於潘斯延後發表對中政策演說，肖特表示，川普與潘斯談過延後在智庫威爾遜中心（Wilson Center）發表演說一事，預期G20後會重新安排時間。

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平出席20國集團（G20）大阪峰會，將於當地時間29日上午11時30分舉行雙邊會談。

肖特28日在白宮短暫回應媒體提問，被問及「川習會」的最好情況，肖特回應，美方相信幾個月前美中已接近達成協定，但中方反悔；希望G20「川習會」雙方能透過對話取得足夠進展，以重啟貿易談判，這是最好的情況。

肖特補充，可以在解決美方所關切的人權與國安問題之際，同時為貿易找出一條路，希望能重啟貿易談判。

彭博日前報導，潘斯延後原本安排在本月24日發表的中國政策演說，以避免在G20「川習會」前引發美中緊張，這場原定6月4日在威爾遜中心批評中國人權的演說一再推遲。

肖特並說，潘斯演說日期一開始就不是報導所寫的6月4日，而是安排在24日，之後決定延期。