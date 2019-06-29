走中間或向左靠？ 美民主黨初選激辯

2019-06-29 00:42 聯合報 編譯 聯合報 編譯 陳韋廷 ／報導



民調支持率最高的美國前副總統拜登，在民主黨廿七日的總統參選人辯論會上慘遭所有人圍攻。 （路透） 分享 facebook

美國民主黨二○二○年總統大選初選辯論在廿七日畫下句點，一連兩天的辯論凸顯出該黨進步派與中間派激烈的路線之爭。

華爾街日報華府分社社長席博撰文表示，有望出線的人正押寶另一種的民粹主義，且辯論也確認醫療保健就是主要分歧議題，但是否有助贏得擊敗川普所需的藍領選民青睞，或只是讓該黨更往左翼靠攏，則是個大哉問。

席博說，這兩場辯論顯示民主黨內對話跟四年前相比發生了變化。在兩個晚上的交換意見中，來自各領域的廿位參選人猛烈批評了大企業，許多人還表現出願意將不久前被外界認為過於激進、無法融入主流的政策建議納入考量的態度，而這些政策包括由政府支付的全民健保、非法越界進入美國移民的除罪化、重組美國能源使用比率來因應氣候變遷的緊急計畫以及減少對墮胎的限制。

他並指出，民主黨左派人士的算計是，幫助川普入主白宮、相同的民粹和反建制的焦慮憤怒情緒雖然仍在全美肆虐，但可以提供民主黨選民不同於川普民粹的另個選擇。

最強烈的自由派人士華倫在辯論首晚疾呼，要對美國經濟制度進行重大改革，因其已完全停止對多數美國人的公平運作，而另個強烈自由派人士桑德斯也在辯論最後一晚簡單表示，將提出對國家的新願景。相反地，以美國前副總統拜登為首的中間派則認為要漸進改革，像是勿拋棄歐記健保，而是要將其擴大。

而其他參選人，尤其是在第二晚表現最強的賀錦麗，則試圖在兩大陣營之間開創出一條不同的道路，像是更專注於對川普做法與政策的批判，而非意識形態之爭。

席博認為，從政治上的角度來看，民主黨的問題在於能否找出成功激出該黨自由派基本盤的方法，並同時贏得讓川普入主白宮、賓州和密西根州及威斯康辛州中間選民的支持。

席博最後說，華倫和桑德斯無疑會主張他們提出的政策直接且具體為工人階級發聲，但面臨到可能會讓這些選民感到作法太過自由、冒險且未經過驗證。