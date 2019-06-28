美前國務卿爆：川普女婿繞過正常管道 像地下國務卿

2019-06-28 17:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



美國有線電視新聞網（CNN）27日報導，美國前國務卿提勒森曾說，總統川普的女婿庫許納繞過正常管道，背著國務院進行外交活動，就像地下國務卿，使他對美國的外交政策走向和正浮現的地緣政治危機毫無所悉。

提勒森上月私下會見眾院外交委員會民主黨籍主席安格爾與共和黨籍資深成員麥考爾的資深幕僚，吐露川普政府內幕，CNN取得談話內容的文字紀錄。提勒森另外也跟安格爾、麥考爾見面，但雙方事先商定，談話內容不記錄。

提勒森說，川普根本不看簡報文件，動不動就為小事分心，向他報告必須精簡和只針對一件事。

去年3月被川普免職的提勒森說，庫許納經常出國和單獨行事，而他雖是主管外交事務的國務卿，很多事卻被蒙在鼓裡。

有一次他到華府一家餐館用餐，餐館老闆告知墨西哥外長維德加瑞也在那裡，問他要不要過去打個招呼，他根本不知道維德加瑞來華府，並正與庫許納私下商定大計。維德加瑞看到他出現，驚愕尷尬得面紅耳赤。

波斯灣國家決定一起對付卡達時，庫許納也早就知道卻沒有知會他。提勒森說，庫許納經常背著他與阿拉伯國家領袖會談，2017年5月，庫許納和川普的軍師巴農私下宴請沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國領袖時，這些領袖透露，打算聯手封鎖卡達。

卡達是美國的重要盟友，也是美國在中東的主要軍事基地所在。封鎖行動使國務院和國防部措手不及，只能匆忙應變防止情勢升高。

提勒森說，這件事讓他很生氣。他後來要求庫許納不要不與國務院或有關大使館協調就私自行動，庫許納說他會改善，可是照樣我行我素，使國務院很難做事。

原為艾克森美孚石油公司執行長的提勒森，與川普素不相識，被延攬擔任國務卿。提勒森說，他很驚訝國務院許多職業外交官對自己有何權力，或自己應做什麼毫無概念，而他雖嘗試改革卻毫無效果。