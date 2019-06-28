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影／女大生浮潛遭3頭虎鯊狂咬慘死 專家：極罕見

2019-06-28 15:35聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國加州一名女大學生與家人到巴哈馬度假，但26日下午到海中浮潛時，卻遇上罕見的三隻虎鯊圍攻，全身傷痕累累、手臂甚至被咬斷，送醫後宣告死亡。

事發地點位於無人居住的私人島嶼玫瑰島（Rose Island）海岸一帶，距離巴哈馬首都拿騷約半小時船程。受害者名叫喬丹（Jordan Lindsey），今年才21歲。當地警方向《美聯社》證實，她的手臂、大腿與臀部滿是鯊魚咬痕，右手臂更直接被扯斷。

根據報導，喬丹的父母與其他親人就距離不到幾英尺，他們都有目擊到虎鯊接近，試圖大吼大叫警告她，但喬丹卻沒有聽到。

一名在場女子拍到疑似是其中一頭行凶虎鯊的蹤跡，目前不清楚什麼因素誘發鯊魚兇性。

海洋生物專家接受採訪時指出，鯊魚襲擊人類很罕見，多隻鯊魚一起圍攻人類則更罕見，機率低到相當於連中兩次威力球樂透彩。但要是出現多隻鯊魚，出於競爭心理，攻擊行為會變得更加兇猛。

喬丹的父親表示，她很有愛心，喜歡所有動物，死於虎鯊相當諷刺。家人設立了眾籌網頁，希望募到25000美元，以支付喪葬費用。

根據報導，在2007至2016年間，巴哈馬只發生4次鯊魚襲擊人類的事件，只有1起致命，26日的事件還是2008年後第一樁登記在案的致命鯊魚襲擊。

美國加州女大學生喬丹（右）與家人到巴哈馬度假，卻於26日浮潛途中，遇上罕見的三隻...
美國加州女大學生喬丹（右）與家人到巴哈馬度假，卻於26日浮潛途中，遇上罕見的三隻虎鯊圍攻（左圖紅圈內疑似為其中一隻），送醫後被宣告死亡。據報喬丹的手臂、大腿與臀部滿是鯊魚咬痕，右手臂更直接被扯斷。畫面翻攝：Inside Edition
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