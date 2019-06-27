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G20焦點：習近平的美中貿易「城下之盟」

民主黨辯論醫保 大黑馬華倫砲火猛烈

2019-06-27 18:52台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

民主黨黨內初選辯論開跑，黨內超強黑馬華倫靠著醫保與暖化議題引注目！佛州連兩天舉行民主黨初選辯論，在初選前民調飆到黨內毫無疑問首位的大黑馬、女參議員華倫火力全開，針對全民醫保議題，僅華倫與德布拉西奧是支持廢掉私人醫保，轉向全面性醫保，但另外8名候選人都持反對意見，在醫保議題成關鍵的情況下，華倫的聲勢或持續上升。

華倫表現與民調同優秀

根據《CBC》報導，民主黨初選辯論會將到達門檻的20名候選人分為兩組，分在兩天進行辯論，而27日的辯論會這組，華倫民調是毫無疑問的最高者，其他強力競爭者前副總統拜登與民調居次的桑德斯都被分在28日的另一組；而首組的辯論會果然以華倫表現最為搶眼，她不但把自己擅長的金融議題論述清晰，更涉足關鍵的醫保議題。

針對醫保議題，當被問及是否取消私人保險時，僅華倫與紐約市長德布拉西奧表態支持，紐約市長表示，私人保險並未囊括數千萬美國人，而華倫更是火力全開說，私人保險違反一般美國人的權利，她寧可支持全面性的醫保；據可靠消息指出，以華倫與桑德斯聯手推動的全民醫保將是一個由政府主運營的計畫，這項計畫逐漸在國會獲得認可。

已表態選民多支持華倫

除了醫保議題以外，《半島電視台》報導，華倫在氣候暖化議題表現也很搶眼，被問及美國最大威脅時，部分候選人都說是中國，但華倫強打氣候議題，她認為比起大打政治口水戰，未來最需要關注的仍是極端氣候，此觀點與把氣候議題當成主打政策的華盛頓州州長英斯利雷同。

而依照《路透社》，首場辯論會通常都會是關鍵，部分民調指出，多數民主黨選民仍搞不清楚各個候選人政策，也尚未表態，但少數已表態的選民大多支持華倫，讓呼聲原本不低的雙強拜登及桑德斯被她翻盤。

對此，共和黨競爭者、總統川普雖正要準備G20峰會，但他也表示會密集關注潛在對手的辯論狀態。

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