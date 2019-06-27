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《金山人語》看章瑩穎命案 悲憤莫名

2019-06-27 16:33世界日報 記者／黃美惠

觀看章瑩穎命案審判的主流電視視頻，悲憤莫名。真是人間慘案。兇手女友披戴監聽配備錄下兇手談話，內容連電視記者都頻呼太過恐怖。如果兇手被判死刑，這個告白錄音無疑是鎖緊他棺材的釘子。

兇手是現年29歲的白人博士生Brandt Christensen，念的是知名科系，生活走樣之前，博士課程拿全A，這種人絕頂聰明，也就絕頂壞。據稱女友愛他，自己也想知道真相，因而願意配合FBI。監聽長達數周，且誘捕的人是有風險的，這是老天稍微憐憫，讓監聽有結果，終將真兇定罪。

WGN9視頻裡，最駭人是聽嫌犯對女友說他強暴章瑩穎，把她拖進浴室拿球棒敲得她頭裂而亡，之後把她頭砍下。章瑩穎奮力扺抗，兇手用Valiant形容死垂死掙扎的她，且洋洋自得章家和警方絕對找不到屍體，他絕對不會說出真相。

陪審團只花了90分鐘就判有罪。伊利諾州是廢死之州，但這是聯邦的案子，被告的律師早就知道力氣不是花在把他說成無罪，力氣必須花在留他一命。主張廢死的組織團體也在使力。

量刑，且可能判死的量刑得要再走一趟法庭過程，7月8日展開。由於過程裡，被害人家屬可以上台作證，可影響結果，律師苦心積慮，不但要限制能夠上場的章家親屬人數，還得要找漏洞，打擊章家一命抵一命的要求。

最新的進展讓很多華人沒法接受，居然辯方律師出來說，早在章失蹤（實則已死）半年後，嫌犯就向檢調表白若能饒他一命，他願供出棄屍細節。但交換條計未蒙接受。章女遇害兩年，兇手也判有罪了，這事被拿來當擋箭牌。在法庭的攻防上，棄屍地點成為兇手的免死牌。

案子令人喟歎法律到底是在保護好人，還是維護惡人? 兇手明明對女友說他絕對不讓警方和章女家人知道真相，法律卻仍賦予他充份的人權、充份尋求為己脫罪的「彈藥」。相對於有備而來的辯方律師，章家的律師面對媒體時的沉痛，章媽媽嚎哭的淚，都顯得無助。

在這個司法體系裡，很多事無法一刀兩切，再壞的人都得有律師來替他辯護，受害者再痛苦都必須在法條之下尋正義。很多父母心疼章瑩穎為何要上嫌犯的車？前一個女孩拒絕而逃過一劫。但章來美僅三個月，之前從未出過國，兇嫌佯裝是便衣警察說可以幫她忙誘她上車。這是高智商的罪犯，而章瑩穎是「不幸的時間點、不幸的人」。難道，為人父母除再三告誡女兒千萬別上陌生人的車之外，就無計可施？

章瑩穎棄屍廢死命案
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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