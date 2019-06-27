供出棄屍點「不保證找到遺體」 章瑩穎家人難接受

2019-06-27 16:27 世界日報 特派員 世界日報 特派員 黃惠玲 ／芝加哥報導



由於綁架謀殺中國訪問女學者章瑩穎的克里斯汀森(Brendt Christensen)辯護律師指出，早在一年多前就曾提出被告願意交代作案過程與棄屍地點動議，為避免章家人在死刑聽證階段做出不準確證詞誤導陪審團，辯護律師因此在25日提出排除章家以「被告拒絕協助」作為證詞的新動議，章家26日對此回應，的確曾獲知被告願意供出棄屍位置，但無法獲得被告「保證」找到遺體。

辯護律師波拉克(Elisabeth Pollock)及塔瑟夫(George Taseff)25日向法庭提出動議，指出早在被告遭警方逮捕半年後，就已經主動表示會認罪，也會完全配合調查，並交代案發經過及棄屍地點，換取無保釋的終生監禁。

章瑩穎家人律師王志東表示，被告說願意提供信息，但又說不能完全保證提供的信息可以找到章瑩穎遺體，那這樣的信息有什麼用處？他說，用這樣一個不能核實的信息換取不對他進行死刑起訴，「這是完全不公平、不合理的作法」。

至於「法律是否允許先讓被告供出棄屍地點，如真的無法找到遺體，換取終生監禁的動議將無效？」王志東說，「我們會願意這樣做，但是被告不同意」。

所以因為檢方要求「保證」找到遺體，被告不同意，才未接受或考慮其認罪動議？王志東至截稿時仍未作答。

章瑩穎家人26日稍早由王志東發出聲明回應，「我們得知，被告聲稱他曾意圖認罪並供認他對我們女兒遺體的處置」。

「我們在案件過程中確曾獲知此說法，我們當時要求檢方獲得遺體下落的真實信息，找到遺體，以便讓我們將遺體帶回中國」，而「我們當時得知，被告對我們的要求做出的回應是，不保證信息能被核實，即無法保證我們找到遺體」。

「我們對被告的聲稱表示懷疑，因為他過去曾經多次撒謊」，此外「沒有任何事情阻止被告認罪。家人則經歷了一場公開披露章瑩穎死亡時的恐怖細節的審判，我們無法控制這一過程，我們已經與檢察官交流，並尊重他們作出的決定」。

辯護律師提出的動議中提到，章的母親在最近的電視訪問中表示，「我們希望檢察官可以盡快幫助我們找到女兒遺體，我希望壞人趕快說出事實，我們已經等了兩年了」，辯護律師認為，這樣的陳述將錯誤暗示陪審團「被告拒絕提供任何有關他在該案中的犯案信息」。

至於檢方是否去年曾回應辯方提出願供出章瑩穎遺體位置動議？伊州檢察官辦公室發言人保羅(Sharon Paul)表示，由於本案還在審判期間，她不能發表評論。

辯護律師25日沒有詳加說明檢方當時對此動議的反應，但在其所謂的認罪動議提出一年多後，該案進入審判，並將從7月8日起展開死刑聽證。