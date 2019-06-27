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人道救援！ 美參、眾兩院議案大對抗

2019-06-27 13:58世界日報 編譯黃秀媛／綜合26日電

參院26日通過為美墨邊界移民危機提供46億元緊急人道援助的議案，拒絕眾院前一天通過的限制更嚴格提案，使移民政策再度面對黨派對抗。

民主黨控制的眾院通過的45億元議案，嚴格規範這些經費應如何用於改善羈押設施，以遏制川普強硬掃蕩移民的政策。

參院則在兩黨共同支持下以84票對8票通過議案，使參院共和黨更加振振有詞的宣稱只有他們的提案才能獲總統簽署。

為了證明他們的論點，參院共和黨領袖把眾院提案交付測試性的表決，結果以55票對37票遭到否決。參選總統的七名民主黨參議員都在邁阿密為26日晚上舉行的初選辯論做準備，沒有出席院會表決。

眾院議長波洛西26日下午與川普通電話，對如何協調兩院議案討論了15分鐘。

川普對協商表示樂觀說：「我相信眾院會與參院合作達到某種協議。這是人道援助，非常重要。」

接下來情況會如何發展還不明。國會面對在國慶休會前通過法案的壓力，否則會立刻面對罔顧無辜移民兒童悲慘處境的政治指摘。

由於移民太多，聯邦資源已無法應付，羈押設施簡陋而又人滿為患，迫切需要國會撥款，以防情況更加惡化。

參院共和黨領袖麥康諾痛批眾院議案為了獲得大多數民主黨人支持，拚命向左傾斜，加入各種有毒的附加條款，對實際立法沒什麼進展，只是製造更多對抗。

波洛西與川普通話後，表示他們談得很好，不過「我不知道總統會不會簽署參院議案」。

白宮強烈反對眾院提案，對參院議案也只勉強同意，因為後者雖不像眾院議案嚴格限制經費使用情況，卻也禁止國土安全部在羈押中心或移民處理設施增加床位，似乎有意減緩掃蕩移民作業。

兩院提案都提供超過10億元改善羈押移民的設施，另外提供將近30億元給衛生福利部照顧沒有大人陪伴的未成年移民。

眾院撥款委員會主席羅依說：「總統拆散家庭和恐嚇社區的殘酷移民政策，使這項法案必須嚴格確保這些經費只用於人道需求，不能用於突襲移民、增加羈押床位、在邊界築牆。」

白宮宣稱眾院提案會妨礙政府的邊界安全作業，沒有提供移民及海關執法局所需經費以增加床位留置更多移民，也沒有提供加強邊界安全所需經費，包括在邊界築牆。

移民川普共和黨
童話故事都是騙人的 💔 宋宋宣告離婚

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