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美電商員工罷工挺非法移民 抗議出售家具給拘留中心

2019-06-27 13:51世界日報 記者張聲肇／綜合報導

家居用品網路巨商Wayfair員工罷工，抗議售家具給德州非法移民拘留中心。 法新...
家居用品網路巨商Wayfair員工罷工，抗議售家具給德州非法移民拘留中心。 法新社
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家居用品網路巨商Wayfair波士頓總部的員工26日罷工，抗議公司出售家具給德州非法移民拘留中心。

員工罷工引發更大的震撼，連顧客也表示要杯葛Wayfair的商品。看不順眼這家公司作法的顧客和路人，加入抗議人潮，造成數百人在公司附近廣場「叫陣」的景象。

總部500名員工連署抗議函，對公司賣20萬元家具給拘留中心表達不滿，但公司不願退讓，於26日早上告訴員工，打算捐10萬元給紅十字會。

在抗議現場的33歲工程師員工布朗(Tom Brown)說，「上個禮拜我們發現這筆交易，我們是有賺錢，但是我們感到很不妥。我個人認為，生命重於利潤。」

民主黨總統參選人桑德斯和華倫都聲援抗議員工，紐約政治新秀、聯邦眾議員歐凱秀也表示站在員工這邊。

Wayfair的股票25日罷工傳出後大跌5％，26日回漲1％。

這些員工聽到德州克林(Clint)一處無證移民兒童安置中心的「慘況」報導後，對公司「不義」之舉感到憤怒。美聯社曾經報導拘留中心伙食差、醫療用品闕如、連肥皂都不發給小孩，年長的兒童得照顧年幼兒童等等；在墨西哥La Jornada報紙刊登企圖到美國尋求庇護的薩爾瓦多移民父女在橫渡墨西哥境內河川溺斃照片後，更是群情譁然。

美國南部邊境因為非法移民劇增，移民拘留中心根本無法應付，造成過度擁擠、醫療衛生設施不足等狀況，去年9月以來，已有六名孩童死亡。海關與邊境保護署代理署長25日辭職。

Wayfair主管認為賣床、床墊等民生必需品給任何合法客戶，是理所當然且合乎人道的事，雖然也當面聽取員工意見，管理階層不願改變決策。

產品經理郝瓦德(Madeline Howard)說公司決定捐款給紅會，無法滿足抗議員工，因為他們要這筆生意賺到的8萬6000元捐給德州替移民提供法律服務的非營利團體RAICES。

品牌顧問查克拉沃提(Mimi Chakravorti)說，對Wayfair而言，這真是兩面不討好的難題。

家居用品網路巨商Wayfair員工罷工，抗議售家具給德州非法移民拘留中心。 法新...
家居用品網路巨商Wayfair員工罷工，抗議售家具給德州非法移民拘留中心。 法新社
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移民罷工墨西哥
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