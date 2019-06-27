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川普開砲！ 嗆紐約、加州移民政策恐加速人口外流

2019-06-27 13:50世界日報 編譯劉煥彥／綜合26日電

川普轟紐約、加州移民政策 稱納稅人痛苦可能增加／ICE公布華盛頓州釋放非法移民罪...
川普轟紐約、加州移民政策 稱納稅人痛苦可能增加／ICE公布華盛頓州釋放非法移民罪犯名單，包括強暴犯、殺人犯。 路透社
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川普總統抨擊紐約州與加州等部分高稅州的移民政策，並暗指若這些州想要加稅以籌募照顧無證移民的資金，反而可能加速既有人口外流。

川普26日接受福斯新聞台(Fox News)訪問時說：「他們一定以為，有了廣大的開放邊界，成千上萬的人口流入美國，對國家是件好事，但這反而毀了國家，這其實非常昂貴，因為要處理學校教育、醫療，你得處理所有事情。」

紐約州議會24日通過一項法案，開放無證移民申請駕駛執照，川普則說「大家已經開始離開紐約州，因為稅負太高了」。

加州州議會正在審查一項法案，準備開放26歲以下非法移民加入加州的醫療補助計畫(Medicaid)，不論其目前的移民身分狀態為何。

加州州長紐森(Gavin Newsom)辦公室估計，這項計畫每年將耗資9800萬元，福斯新聞網(Fox News)報導這對加州納稅人可不是好消息。

川普認為，這類政策只會刺激更多非法移民蜂擁進入美國，但這些州「已經無法支付這些經費了」，更別說高稅州的居民正在面對全美國最高的稅負。

2018年起實施的新稅法，把州稅和地方稅的抵免總額(SALT)限制在1萬元以內，不利高房地產稅、高所得稅的州，例如加州、紐約州及新澤西州等地。受此影響，這些地方已出現人口外移，專家認為這股趨勢只會愈來愈明顯。

另外，移民及海關執法局(ICE)罕見批評華盛頓州新頒布的庇護法律，並公布七項相關個案，說明華州無視ICE要求地方監獄繼續監禁非法移民的犯罪者，反而讓他們出獄，這些人重獲自由後繼續為非作歹而再度被捕，犯罪情事從謀殺至性侵都有。

福斯新聞網報導，華州新庇護法明定，地方監獄與州立監獄不得執行ICE要求拘留非法移民的通知，甚至禁止監獄官員通知ICE將釋放仍是非法移民的罪犯。

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