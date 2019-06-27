誰之過？父女溺斃震撼照片曝光 全球憤慨

2019-06-27 14:11 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合26日電



移民父女溺死照片引起群情譁然。 美聯社 分享 facebook

一名薩爾瓦多男子帶著幼女企圖偷渡進入美國，卻在美墨之間的葛蘭德河溺斃的照片，已引起全球同情和憤慨；川普總統怪罪國會民主黨人不配合制定適當法律，民主黨國會領袖和總統參選人則紛紛指責川普政府的移民政策。

川普怪罪民主黨人不配合

川普總統26日責怪國會民主黨人，宣稱「如果我們有民主黨人不讓我們擁有的適當法律，這些人就不會來，他們不會嘗試。他們(民主黨人)想要開放的邊界，而開放的邊界表示犯罪，開放的邊界表示有會有人在河裡淹死」。

墨西哥報紙說，25歲的拉米雷斯 (Oscar Martinez Ramirez)23日帶著23個月大的女兒，企圖渡過葛蘭德河到德州尋求庇護時不幸溺斃。照片上的小女孩伏在父親背上，雙雙陳屍河岸。

教宗難過為悲慘移民禱告

「紐約時報」在頭版刊出這張照片，並配合社論說：「美國需要結合邊界安全、公義和人道的移民政策。任何有良心的人看到一個尋求庇護的人和他23個月大幼女倒斃在葛蘭德河岸的照片，都無法接受現況。」

教廷也發表聲明說，教宗對這對父女之死非常難過，並為他們和所有在逃避戰爭和悲慘生活過程喪生的移民禱告。

民主黨指責川普移民政策

民主黨總統參選人一片指責聲浪。桑德斯說，這種「恐怖」的照片「只是顯示川普的政策罔顧基本人道的許多事例中又一個令人難過的例子」。

他說：「川普的政策讓人愈來愈難尋求庇護，造成家庭分離，殘酷、不人道，並導致像這樣的悲劇。我們必須阻止死亡。我們必須為我們的移民系統恢復人性。」

歐洛克說，川普必須為這些死亡負責，因為川普政府阻止難民在入境口埠尋求庇護，迫使這些家庭從其他地方偷渡，造成更多苦難和死亡。

賀錦麗說，這些尋求庇護的家庭經常是為了逃避極端暴力，而他們到達美國後，川普卻要他們回去。她說，這是不人道的做法，在美國的道德良知留下污點。

布塔朱吉說，美國必須喚起政治意願修補移民系統。

民主黨國會領袖也希望這種照片能挑戰川普政府的良知，促使川普放鬆阻止移民進入美國的做法。

眾院議長波洛西說：「這絕非美國的本質。我們有責任維護完全遭到漠視的人性。這種照片顯示背離文明人行事的做法。」

參院民主黨領袖舒默在參院議場展示這張照片說：「川普總統怎麼能夠看到這張照片，而不瞭解這些是逃避暴力和迫害的人？只要總統停止玩弄責怪的把戲，我們能夠就此做點事情。」

他說，如果川普同意民主黨的努力，協助逃離中美洲國家的移民進入美國尋求庇護，這對父女或許不致喪生。

共和黨籍的參院國土安全委員會主席強森說，這種照片應促使國會設法解決邊界危機。

國會正試圖通過幾十億元撥款，為從美墨邊界源源湧至的移民提供人道援助。