影／福特車商促銷買車送槍 網友：可以，這很美國

2019-06-27 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國阿拉巴馬州一間福特車商7月推出國慶日促銷活動，只要買車就送「愛國三寶」：國旗、聖經、霰彈槍，在網路引起爭議，並驚動福特汽車總部，下令該車商停止這項促銷活動。

美國阿拉巴馬州中部人口只有約1200人的小城市查特姆（Chatom），當地福特經銷商19日推出獨立紀念日促銷活動，民眾只要在7月底以前買車，不管是新車還是二手車，隨車就送一本聖經、美國國旗和購買一把霰彈槍的禮券。

在原始影片中，車行經理帕爾默（Koby Palmer）站在一輛掛有美國國旗的紅色皮卡後方，拉動一把霰彈槍的板機後表示，「我們今年將以不同的方式來慶祝獨立紀念日」，影片快速引發熱議。

有網友大讚帕爾默展現美國態度，也有網友大罵帕爾默是瘋子、暴力美國人。不過這特殊的促銷，也讓他們在不到3天內就賣出5輛車。這段影片如今已遭臉書封鎖下架。

帕爾默受訪表示，完全沒想到影片會紅成這樣，「我們不希望別人會錯意。我們不是到處亂送槍枝。這個促銷是團隊在考量社區民眾價值觀後想出的提案。」帕爾默解釋，在這小城大家都喜歡打獵，因此想出這種促銷活動。

福斯新聞當地電視台《FOX10 News - WALA》最新報導指出，影片熱傳引發爭議後，福特總公司已經要求車商停止送槍的促銷；查特姆福特車商表示，仍會推出獨立紀念日促銷活動，但會改送200美元的禮券。