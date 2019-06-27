影／737 Max現新問題！復飛再延期 停車場都拿來放...

2019-06-27 12:03 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國聯邦航空總署（FAA）26日發出聲明，在麻煩纏身的波音737 Max型客機找到一個新的「潛在風險」，有可能導致復飛測試進一步推遲。

因短時間的連續兩起空難，美國波音公司的737 Max型客機全球停飛，26日又被指找出新問題。導致波音公司持續生產的新機只能暫時停放在各地工廠。圖為西雅圖《KING 5 News》空拍畫面，至少2架737 Max型客機就停在員工停車場。畫面翻攝：YouTube/KING 5 分享 facebook

FAA的聲明指出，「在最近事件中，FAA的程序旨在發現與凸顯潛在風險。FAA最近發現一個波音公司必須減輕的潛在風險。」

《華爾街日報》引述消息人士說法，指此事發生在上周，當時正在模擬測試一個緊急程序，避免波音MCAS反失速軟體一旦發生故障，導致飛機機鼻錯誤向下。

但FAA機師最後判斷此一程序解決狀況所需時間太長，進而找出缺陷。但目前還不清楚，此一問題能否只用軟體更新解決，或是必須更換客機電腦晶片。

737 Max客機想重返藍天得先進行「飛行認證測試」，FAA此前告訴航太業界，最快6月下旬就能進行測試，但新問題代表時間進一步推遲，據稱最樂觀也要等到7月8日。

不過波音仍持續生產737 Max，無法交貨的新機只能暫時停放在各地工廠，西雅圖當地媒體《KING 5 News》空拍華盛頓州倫頓（Renton, Wash.）工廠，就發現滑行道與停機坪「機」滿為患，至少2架737 Max型客機甚至占用了員工停車場，畫面也成為推特與IG的熱議話題。

據報，倫頓廠內至少停了100架737 Max，由於復飛遙遙無期，一架飛機庫存成本每月至少也要消耗2千美元，波音目前為此已損失達10億美元，分析師預期，到9月時庫存成本將上升到120億美元。